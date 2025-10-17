Michelle vince la sfida di "Amici" e punzecchia Pettinelli: "Voleva farmi fare brutta figura"

L'allieva di Lorella Cuccarini supera la prova contro una cantante esterna
© Da video
Ad "Amici" Michelle (allieva di Lorella Cuccarini) è riuscita a vincere la sfida di canto, ma non è stato facile. Dopo essersi esibite davanti al giudice esterno, prima di sapere l'esito della prova, Anna Pettinelli ha chiesto a entrambe le sfidanti di preparare in poco tempo la cover di "Click boom!" di Rose Villain. In difesa di Michelle è però intervenuta la sua insegnante, che ha fermato tutto e ha fatto rientrare in studio le ragazze per spiegare il suo punto di vista.
"Non sono d'accordo con questa prova, ho detto ad Anna che per me ci sono già strumenti sufficienti da parte della produzione" ha esordito la Cuccarini. "La proposta di fare un'altra prova, lavorando un'ora in saletta, può essere interessante ma va girata alla produzione". Un punto su cui concorda anche Michelle: "Esistono dei compiti, durante la settimana, per questo. Credo che sia sbagliato perché non è Lei (Pettinelli ndr.) il giudice di questa sfida. Qualunque persona la canterebbe male, trovo che non sia una prova costruttiva ma che lo scopo sia far fare brutta figura".
Di tutt'altro avviso la Pettinelli: "Volevo solo vedere come te la cavavi sotto pressione, quando sei in difficoltà. L'ho fatto perché volevo capire determinate cose che ti riguardano. Devi imparare a lavorare sotto pressione". La collega non è per niente d'accordo: "Questi ragazzi sono qui per studiare. Non è un momento di crescita, è un momento di ansia questo. E stranamente certe idee ti vengono in mente solo quando c'è la sfida di Michelle".
Alla fine arriva il responso della produzione: "In generale nulla vieta a un professore di prendere iniziative personali in merito alle sfide, ma in questo caso Michelle è in sfida per la sua posizione nella classifica e non per volere di Anna Pettinelli. I professori possono sfidare gli allievi degli altri e hanno facoltà di fare richieste sulle esibizioni, utili a un giudice esterno che comunque ha l'ultima parola"