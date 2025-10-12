“Amici 2025”: Michelle, Opi, Alex e Alessio finiscono in sfida

© Tgcom24
Michelle, Opi, Alex e Alessio sono finiti in sfida nella terza puntata di “Amici”, condotto da Maria De Filippi, e quindi sono a rischio eliminazione. A giudicare la gara di canto in studio Gigi D’Alessio, per quella di ballo l’Étoile Oriella Dorella. Due superospiti: i cantautori Fabrizio Moro, che presenta in anteprima “Non ho paura di niente, e Achille Lauro con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”.
Si inizia con la gara di ballo. A giudicare c’è l’Étoile della scala di Milano, eccellenza della danza nel mondo, Oriella Dorella. Si esibisce il 16enne Emiliano. “Vederti ballare è una gioia, hai una buona tecnica, mi raccomando non andare troppo oltre. Anche nell’enfasi ci vuole eleganza” è il consiglio di Oriella. Tocca a Penelope cantare davanti al giudice d’eccezione Gigi D’Alessio. “Hai una voce particolare, sei misurata, ma hai un talento smisurato” commenta Gigi e Rudy Zerbi concorda. Maria Rosaria balla con Mattia. “Ma quanto è bella?” domanda la Dorella. “Ha 17 anni” aggiunge Maria De Filippi. “Molto bene, si può fare ancora di più, avanti” aggiunge Oriella Dorella.
Opi canta “Amandoti”. “Sei muscolare e poco interpretativo” dice Zerbi. Anna Pettinelli: “La tua interpretazione l’abbiamo sentita tutti sotto la pelle”, la Cuccarini: “Attento quando apri la voce, rischi di gracchiare, attento” è il consiglio di Lorella. Gigi D’Alessio: “Ti chiami Opi e come vedi ci sono tante opinioni diverse. Nella parte bassa fai fatica, ma qui si viene per imparare. Hai un bel colore di voce, bisogna lavorarci. Quando fai su devi trasmettere qualcosa. Meno voce e più cuore”.
Balla Tommaso. La Celentano è molto soddisfatta soprattutto per i progressi che sta facendo in pochissimo tempo: “Puoi fare ancora molto meglio, ma sono sicura che lo farai”. Emanuel Lo gli ha dato 5,5: “Devi lavorare tanto sul movimento”. Oriella: “A me è piaciuto tanto… Ho visto uscire la tua anima. Si vede che sotto c’è studio. Puoi essere già contento”.
Riccardo canta “Amare”. Gigi D’Alessio commenta: “Sei sulla strada giusta, però devi imparare a dosare. Dai tutto subito, ma ricordati che devi sempre creare una salita”. Alex balla con Alessia. “Guai a chi me lo tocca” dice la Peparini. La Celentano gli ha dato 6,5. “Un po’ manierato per i miei gusti, ci vuole più rigore” commenta la Dorella. E’ il turno di Valentina, cantante 21enne; balla Matilde sulle note di Fiorella Mannoia. “Questo pezzo è interpretazione, è anima, sei stata la prima che ha veramente guardato intorno che è una delle cose fondamentali della danza. Se lo sguardo si sperde è un filo che si ammoscia, invece tu l’hai tenuto per tutto il tempo. Mi sei piaciuta molto. Un’artista” ha commentato Oriella Dorella. Gard canta “La canzone del sole” di Lucio Battisti. “La canzone fa tanto. Battisti lo cantano tutti, per questo è difficile. Ho apprezzato che l’hai fatta tua” commenta Gigi D’Alessio.
Pierpaolo balla un passo a due sulle note di Lucio Corsi. “Tu dentro cosa hai voluto interpretare? Ricordati che quando balli sei nudo. La potenza della danza è che ti spoglia nel tuo essere” domanda Oriella. Plasma per la gara cover canta “Che gusto c’è” con un’interpretazione personale e per Gigi D’Alessio è stato perfetto. Alessio balla e la Dorella dice: “Ti trovo dinamico”. Il canto di Michelle non piace alla Pettinelli. “A me è arrivato più cuore che voce” dice Gigi. Tocca alla cantante Flavia. “E’ già pronta, è bravissima. Vorrei che fosse lei a giudicare me” la elogia Gigi D’Alessio. La Pettinelli le dà un bel 9,5: “E’ un fenomeno”. “Divertiti di meno e studia di più, devi migliorare tante cose. Chi urla non ha mai ragione” consiglia Gigi a Frasa.
Michelle, Opi, Alex e Alessio sono finiti in sfida. Anna e Michele hanno vinto le loro rispettive sfide.