“Amici 2025”: Michelle, Opi, Alex e Alessio finiscono in sfida

Riccardo canta “Amare”. Gigi D’Alessio commenta: “Sei sulla strada giusta, però devi imparare a dosare. Dai tutto subito, ma ricordati che devi sempre creare una salita”. Alex balla con Alessia. “Guai a chi me lo tocca” dice la Peparini. La Celentano gli ha dato 6,5. “Un po’ manierato per i miei gusti, ci vuole più rigore” commenta la Dorella. E’ il turno di Valentina, cantante 21enne; balla Matilde sulle note di Fiorella Mannoia. “Questo pezzo è interpretazione, è anima, sei stata la prima che ha veramente guardato intorno che è una delle cose fondamentali della danza. Se lo sguardo si sperde è un filo che si ammoscia, invece tu l’hai tenuto per tutto il tempo. Mi sei piaciuta molto. Un’artista” ha commentato Oriella Dorella. Gard canta “La canzone del sole” di Lucio Battisti. “La canzone fa tanto. Battisti lo cantano tutti, per questo è difficile. Ho apprezzato che l’hai fatta tua” commenta Gigi D’Alessio.