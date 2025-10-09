Logo Tgcom24
Nella scuola di "Amici" la sfida tra le ballerine Matilde e Ianira

Il giudice Marcello Sacchetta ha chiesto più volte di poter uscire dallo studio per prendere una decisione

09 Ott 2025 - 09:43
© Instagram

© Instagram

Nella scuola di "Amici" va in scena la sfida tra le ballerine Matilde e Ianira. Quella del giudice Marcello Sacchetta è una decisione molto sofferta. Il coreografo ha chiesto più volte di poter uscire dallo studio per riflettere. Matilde, l'allieva di Veronica Peparini, viene infatti convocata per affrontare Ianira per tenersi il banco.

Le parole di Marcello Sacchetta

 "Come dicevo per me è difficile prendere una decisione - dice Sacchetta - Ianira, hai un rapporto con la tua femminilità molto diretto, conosci bene il tuo corpo. Matilde, mi piace molto la tua trasparenza, arrivi in maniera limpida quando balli, però al momento ho ancora bisogno di un po' di tempo. Tornerò da voi tra un'oretta...".

La decisione

 Tornati in studio, il giudice prende una decisione importante: far esibire nuovamente le due ballerine: "Una scelta abbastanza difficile per cui vorrei rivedervi". Una vera sofferenza per Matilde, che non nasconde la sua preoccupazione. Alla fine Sacchetta ha deciso di lasciare la maglia a Matilde. La ballerina poi ha festeggiato con i suoi colleghi nella casetta. 

