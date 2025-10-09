Nella scuola di "Amici" la sfida tra le ballerine Matilde e Ianira

Nella scuola di "Amici" va in scena la sfida tra le ballerine Matilde e Ianira. Quella del giudice Marcello Sacchetta è una decisione molto sofferta. Il coreografo ha chiesto più volte di poter uscire dallo studio per riflettere. Matilde, l'allieva di Veronica Peparini, viene infatti convocata per affrontare Ianira per tenersi il banco.