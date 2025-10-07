Ad "Amici" è già tempo di sfide per gli allievi della scuola. Durante la puntata di domenica cantanti e ballerini si sono esibiti, per poi vedere insieme la classifica. Matilde e Frasa sono arrivati ultimi in danza e canto, guadagnandosi così la maglia rossa. I ballerini hanno poi scelto, attraverso una votazione, di mettere a rischio anche Anna (penultima in classifica). Tra i cantanti si sono invece "immolati" Flavia e Michele (terzultima e penultimo in classifica), in modo da avere l'opportunità di dimostrare ai professori il loro talento.