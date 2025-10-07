Durante la seconda puntata sono state assegnate cinque maglie rosse: ecco come l'hanno presa gli allievi
© Da video
Ad "Amici" è già tempo di sfide per gli allievi della scuola. Durante la puntata di domenica cantanti e ballerini si sono esibiti, per poi vedere insieme la classifica. Matilde e Frasa sono arrivati ultimi in danza e canto, guadagnandosi così la maglia rossa. I ballerini hanno poi scelto, attraverso una votazione, di mettere a rischio anche Anna (penultima in classifica). Tra i cantanti si sono invece "immolati" Flavia e Michele (terzultima e penultimo in classifica), in modo da avere l'opportunità di dimostrare ai professori il loro talento.
Una volta rientrati in casetta ognuno di loro si è preso un momento per riflettere e metabolizzare la situazione, prima di iniziare una nuova settimana di lavoro. Frasa ha chiesto di incontrare la maestra Pettinelli per un confronto. "Non mi aspettavo quella posizione, ma non mi voglio buttare giù. Ci tengo a mostrare altro, voglio dare tutto me stesso", ammette con le lacrime agli occhi. L'insegnate è convinta del suo talento e lo rassicura: "E' solo una sfida, per la quale tu ti preparerai in maniera maniacale e partendo con l'idea di vincerla".
Insieme a Frasa in sfida è finita anche la compagna di squadra Flavia. "Quando canto io mi riesco ad aprire, mi sfogo. Non sono una molto sentimentale, ma nel canto trovo la mia dimensione. Prima ero molto più tecnica, ora sto lavorando anche sull'interpretazione perché voglio arrivare alle persone", riflette lei in camera con Valentina. "Il sesto posto lo prendo come un'opportunità per dimostrare quello che valgo, la sfida la vinco". L'altro cantante a rischio è Michele, del team Cuccarini, che non si capacita della posizione bassa: "Cos'ho sbagliato? Cos'è andato storto?".
Maglia rossa anche per Matilde, ballerina della Peparini, che dopo l'ultimo posto si sfoga tra le lacrime: "Non sono arrivata manco a un quarto di quello che posso fare. Mi dà proprio fastidio andarmene senza aver fatto capire chi sono, non è bello non riuscire a comunicare con la danza per me. A livello tecnico so di essere indietro, devo lavorare tantissimo ma non vorrei che la maestra cambiasse idea su di me". Insieme a lei Anna, votata dai compagni e anche lei allieva di Veronica Peparini.
Commenti (0)