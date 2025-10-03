Ad "Amici 2025" Maria Rosaria incontra i prof: chi sceglierà?

Dopo aver riflettuto bene, la ballerina annuncia la sua decisione e torna dalla Celentano: "Ho deciso di stare con lei. Ho sempre guardato Amici e ho sempre voluto intraprendere un percorso con lei. Lei è severa e proprio sotto pressione io riesco a dare di più". L'insegnante la mette subito al lavoro e stabilisce le regole da seguire: "Ti voglio sempre vedere con i capelli legati, anche in puntata, a meno che non ci sia un'esigenza. Truccata, ma non eccessiva perché con te bisogna un po' togliere. C'è una smorfia che fai troppo spesso e dobbiamo toglierla dalla faccia". L'analisi prosegue anche sul corpo: "Svolazzi troppo con mani e braccia, non capisco dove le metti. Devi studiare tantissimo classico perché non sei definita, hai belle linee ma bisogna lavorarle".