Ad "Amici 2025" Maria Rosaria incontra i prof: chi sceglierà?

Ad "Amici" la nuova classe si è già formata, ma ora è arrivato il momento per gli insegnanti di "spartirsi" gli studenti. Tra questi c'è la ballerina Maria Rosaria, che ha colpito l'attenzione sia di Emanuel Lo che di Alessandra Celentano. Prima di decidere, la ragazza incontra entrambi i professori per capire quale sia il più affine con il percorso che intende intraprendere all'interno della scuola.
In sala prove Emanuel la accoglie con entusiasmo, spiegando cosa l'ha colpito in lei: "Sei pazzesca, hai delle cose che proprio arrivano. Mi piace moltissimo la tua presenza abbinata alla tua danza, quindi la mia porta è aperta. Mi piacerebbe tantissimo lavorare con te". Decisamente diverso il tono della Celentano, che pur ammettendo di aver visto qualcosa in lei non le nasconde che c'è ancora molto da perfezionare per raggiungere il livello da lei richiesto. "A me piace molto la disciplina e la pretendo, sotto tutti i punti di vista. Mi piacciono le persone oneste, nella vita e nella danza", chiarisce subito la maestra. "Secondo me c'è tanto lavoro da fare, ma questo è un bene perché bisogna crescere. Ora scegli in piena serenità".
Dopo aver riflettuto bene, la ballerina annuncia la sua decisione e torna dalla Celentano: "Ho deciso di stare con lei. Ho sempre guardato Amici e ho sempre voluto intraprendere un percorso con lei. Lei è severa e proprio sotto pressione io riesco a dare di più". L'insegnante la mette subito al lavoro e stabilisce le regole da seguire: "Ti voglio sempre vedere con i capelli legati, anche in puntata, a meno che non ci sia un'esigenza. Truccata, ma non eccessiva perché con te bisogna un po' togliere. C'è una smorfia che fai troppo spesso e dobbiamo toglierla dalla faccia". L'analisi prosegue anche sul corpo: "Svolazzi troppo con mani e braccia, non capisco dove le metti. Devi studiare tantissimo classico perché non sei definita, hai belle linee ma bisogna lavorarle".
