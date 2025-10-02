"Amici 2025", i cantanti preferiti dei professori dopo la prima puntata

La media di questi voti ha generato una classifica già molto chiacchierata. Michelle, intanto, è risultata l'ultima, per le insufficienze ricevute da Rudy Zerby (2) e Anna Pettinelli (3). La ragazza è scoppiata in lacrime dopo aver saputo quello che pensano di lei due insegnati su tre. Tra i peggiori della prima puntata anche Opi che ha preso un 4 e un 5 da Rusy e Lorella, che però ha preso la debacle come uno stimolo a far meglio.