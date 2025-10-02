"Amici 2025", i cantanti preferiti dei professori dopo la prima puntata

Intanto, subito dopo le prime lezioni arrivano le prime difficoltà di Matilde
© Da video
Iniziata la venticinquesima edizione di "Amici", si entra già nel vivo con i professori di canto, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, che hanno svelano chi è il loro allievo preferito. Durante il daytime del talent di Canale 5, Maria De Filippi ha infatti radunato la classe per annunciare i voti ricevuti dai prof dopo la loro prima puntata.
La media di questi voti ha generato una classifica già molto chiacchierata. Michelle, intanto, è risultata l'ultima, per le insufficienze ricevute da Rudy Zerby (2) e Anna Pettinelli (3). La ragazza è scoppiata in lacrime dopo aver saputo quello che pensano di lei due insegnati su tre. Tra i peggiori della prima puntata anche Opi che ha preso un 4 e un 5 da Rusy e Lorella, che però ha preso la debacle come uno stimolo a far meglio.
Meglio di loro hanno fatto Flavia, sesta con la media di 6,16, Gard e Frasa con 6,6. Quarto posto per Penelope con 6,83. Sul podio sono saliti Valentina (7,16) sul gradino più basso, e Plasma e Riccardo, secondi con una media di 7,33. La classifica ha premiato Michele.
Intanto, dopo il primo giorno di lezioni di danza Matilde si sente un po' disorientata e ha le prime difficoltà. "Mi hanno dovuto spiegare le cose mille volte", lamenta. E poi spiega: "Mi sento che devo fare sempre bene ma mi trovo in difficoltà. Io mi giudico, vedo che non riesco a fare tutto e mi impanico".Ma alla fine reagisce: "Devo pensare di meno".
Commenti (0)