"Amici 2025", formata la nuova classe: la caccia al sogno ricomincia

È il cantante dei The Kolors, già vincitore di "Amici" con la band e poi giudice del Serale per più edizioni, l'ospite seguente. Il nuovo candidato è Plasma, che presenta un suo inedito. Anna abbassa la leva ma Rudy e Lorella la rialzano subito: banco assegnato. Alex è un ballerino di latinoamericano: per la Celentano è no, ma è sì per gli altri due. E con questo i banchi assegnati sono dieci. Niente da fare per la cantante Nàna: è la Pettinelli ad abbassare la leva ma nessuno la rialza. Stessa sorte per Ilaria. Gard presenta un suo inedito, "Inferno": per Rudy e Lorella è un "no", per Anna è "banco sì". Maria Rosaria si presenta per il ballo e ottiene il banco grazie ai "sì" di Emmanuel e della Celentano. La Pettinelli ferma presto Riccardo che canta "Ci vorrebbe il mare" ma Rudy lo fa ripartire. Alla fine per il ragazzo non c'è la maglia ma... il banco sì.