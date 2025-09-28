"Amici 2025", formata la nuova classe: la caccia al sogno ricomincia

Nuova stagione per la scuola di Maria De Filippi, sono stati assegnati tutti i banchi a disposizione
È iniziata la venticinquesima edizione di "Amici", la scuola di Maria De Filippi a caccia di talenti nel canto e nel ballo. Confermati i professori di canto, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, per il ballo ad Alessandra Celentano ed Emmanuel Lo si è unita Veronica Peparini. La prima puntata è stata dedicata alla formazione della nuova classe, assegnati tutti i banchi a disposizione. Ospiti della puntata sono stati Irama, Francesca Fagnani, Geppi Cucciari, Stash, Simona Ventura e Giuseppe Giofrè.
Si riparte da Daniele, il vincitore della scorsa edizione che arriva in studio per fare un "in bocca al lupo" ai ragazzi che proveranno a entrare nella scuola. Dopodiché viene presentata l'insegnante di danza che ancora manca ed è una vecchia conoscenza della scuola: Veronica Peparini.
Entra il primo ospite della giornata, che è Irama. Poi viene chiamato il primo candidato, il ballerino Emiliano. Nonostante la giovane età (16 anni) mette in mostra doti notevoli: arrivano i sì convinti di tutti e tre gli insegnanti di danza. Il primo banco è per lui. Il secondo candidato è invece di canto ed è Edoardo. Rudy Zerbi abbassa la leva e nessuno la risolleva: il ragazzo non passa l'esame. Ancora per il canto arriva Valentina, che con una canzone di Miley Cyrus si porta a casa banco e maglia. Si torna al ballo con Matteo ma anche per lui niente da fare. Anche Genna per il canto viene stoppato prima della fine e deve abbandonare le speranze. Di nuovo ballo con Pierpaolo: il ragazzo arriva fino alla fine, la Celentano dice no però ci sono i sì di Peparini ed Emmanuel, il banco è assegnato.
Arriva una nuova scatola di maglie, portata da Francesca Fagnani. Il settimo candidato è il cantante Michele che incassa tre sì dai professori. Si prosegue con il canto, con Frasa: Rudy Zerbi abbassa la leva ma a rialzarla è la Pettinelli. Il ragazzo ottiene il banco e già si prefigura un nuovo scontro Zerbi-Pettinelli per quest'anno. Tocca poi al ballerino Tommaso: incassa il sì della Celentano e il no degli altri professori.
È l'attrice la terza ospite della giornata. La prossima candidata è Michelle, che si presenta per il canto: Rudy e la Pettinelli la stoppano dopo poco ma ci pensa Lorella a rimetterla in gioco e la ragazza ottiene il banco. Il ballerino Pollock non convince Emmanuel che abbassa la leva ma nemmeno la Celentano e la Peparini che non la rialzano. Luce Lio canta "Tango" di Tananai: è Rudy ad abbassare, nessuno salva la ragazza. Anna si presenta per il ballo e arriva fino in fondo: per la Celentano è no ma è sì per Peparini ed Emmanuel.
Prima di proseguire con le audizioni viene eseguita dai professionisti di "Amici" una coreografia in omaggio a Paolo, il ragazzino suicidatosi dopo essere stato vittima di bullismo.
È il cantante dei The Kolors, già vincitore di "Amici" con la band e poi giudice del Serale per più edizioni, l'ospite seguente. Il nuovo candidato è Plasma, che presenta un suo inedito. Anna abbassa la leva ma Rudy e Lorella la rialzano subito: banco assegnato. Alex è un ballerino di latinoamericano: per la Celentano è no, ma è sì per gli altri due. E con questo i banchi assegnati sono dieci. Niente da fare per la cantante Nàna: è la Pettinelli ad abbassare la leva ma nessuno la rialza. Stessa sorte per Ilaria. Gard presenta un suo inedito, "Inferno": per Rudy e Lorella è un "no", per Anna è "banco sì". Maria Rosaria si presenta per il ballo e ottiene il banco grazie ai "sì" di Emmanuel e della Celentano. La Pettinelli ferma presto Riccardo che canta "Ci vorrebbe il mare" ma Rudy lo fa ripartire. Alla fine per il ragazzo non c'è la maglia ma... il banco sì.
La maglia che mancava per Riccardo la porta Simona Ventura. Si prosegue con Giulia che si presenta per il ballo: la Peparini abbassa la leva e nessuno la rialza. La cantante Penelope ottiene il banco solo grazie al sì di Zerbi. Rosa prova ottenere il banco per il ballo ma viene stoppata da Emmanuel e nessuno rialza la leva. Nemmeno Mario convince i professori di ballo. Tocca a Opi per il canto: Rudy abbassa la leva ma la Pettinelli la rialza, banco assegnato anche se la stessa Anna avverte il ragazzo che dovrà migliorare tantissimo.
Sono rimasti tre candidati e manca un ultimo ospite con una scatola con le maglie: è Giuseppe Giofrè. Si ricomincia con Matilde che ottiene il banco con l'unico sì di Veronica. Resta un'ultima maglia per due ragazze in lizza. Flavia canta "Oggi sono io". Rudy e Lorella dicono no, ma Anna invece assegna l'ultimo banco a disposizione. In realtà ai nuovi scelti si aggiunge Alessio, che la maglia l'aveva dall'anno scorso ma aveva dovuto abbandonare per un infortunio.
