Al via le gare, tra i giudici Garrion Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, Paola Turci e Ilary Blasi per il canto
Seconda puntata di Amici 2025. Nel talent show, condotto da Maria De Filippi, ripartito con la venticinquesima edizione, in veste di giudici ci sono questa domenica, Garrion Rochelle e Kledi Kadiu per il ballo, Paola Turci e Ilary Blasi per il canto. Dopo l'assegnazione di tutti i banchi disponibili, durante la prima puntata, si entra nel vivo con le prime gare per definire chi degli allievi conquisterà le prime posizioni nella classifica e chi andrà invece in sfida. Nella classifica quest’anno escono non solo le caselle rosse per gli ultimi delle classifiche, ma anche quelle gialle per penultimi e terzultimi. In questi casi saranno i compagni a decidere chi mandare in sfida. Ogni allievi della scuola di Maria De Filippi può esprimere il suo voto in segreto, attraverso un bigliettino.
In sfida vanno in cinque, Anna, Matilde, Frasa, Michele e Flavia.
Si parte con il ballo e la prima allieva ad esibirsi è Maria Rosaria, che balla sulle note di "Walking on sunshine" con Mattia Zenzola.
Poi tocca a Plasma che canta "Insuperabile" di Rkomi. A giudicarlo Ilary Blasi, che sottolinea di aver apprezzato il passetto di staging e ne ammira la gestione dello spazio. La Pettinelli invece lo critica e si apre uno dei primi battibecchi con Zerbi.
Si torna al ballo con Emiliano, che dopo l'esibizione di un brano di Ultimo viene accolto da una standing ovation del pubblico. Kledi ne loda tecnica ed energia: "Fai cose che io alla tua età mi sognavo“. La Celentano sottolinea che ha solo 16 anni.
Per il canto è la volta di Flavia che interpreta di fronte Paola Turci e Ilary Blasi la cover di "La tana del granchio"!
A giudicarla è la Turci che ne loda la voce molto matura, ma che deve esercitarsi nelle parti dove urla.
Si torna al ballo con Alessio che muove i suoi passi sulle note di "Industry baby"! Prima che Garrison dia il suo giudizio si intromette la Celentano a cui non è piaciuto che tirasse fuori la lingue per ben due volte, ma ritiene che abbia comunque ballato bene. Emanuel Lo sottolinea che era richiesto dallo stile. Alessio si presenta per la seconda volta al talent e Garrison gli dice che si sarebbe aspettato comunque qualcosa di più.
Luci puntate su Penelope che, per questa gara di cover, si mette alla prova con "Tu si' 'na cosa grande"! Paola Turci ne è entusiasta e si complimenta dicendole che è stata molto brava perché è stata molto misurata. Le sono piaciuti anche gli svirgoli con la voce ha detto che era “speziata”.
Alex è il quarto ballerino a esibirsi sul palco Amici25 e lo fa con un passo a due insieme ad Alessia! La Celentano gli dice lo trova troppo poco muscoloso e l’allievo le risponde che inizierà a fare palestra. Secondo la Peparini invece il suo fisico non ha nulla che non vada e anche per Garrison il ballerino è stato elegante, pulito e preciso.
La gara cover continua con Opi che interpreta "Fragole buone buone"! Ilary gli dice di amare molto la sua voce sottolinea però che le è sembrata una voce giovane su un vecchio. La Celentano loda i suoi i miglioramenti. A Rudi invece non è piaciuto.
Tommaso balla sulle note di "Save the last dance for me" con Chiara. La Peparini dice che il fisico del ballerino non è molto tonico. Lui si spoglia e mette in mostra in muscoli per sottolineare che non pensa che il giudizio sua giusto. Garrison apprezza il collo del piede del ballerino e come ha fatto il partner con Chiara. Emanuel Lo invece dice l'opposto e lo critica avendolo trovato tutto "traballante". La Peparini dice che il fisico del ballerino non è molto tonico. Lui si spoglia e mette in mostra in muscoli.
Giro di boa per la gara cover e ora è il turno di Michelle con il successo anni '80 "Material girl"! Per lei giudiczio unanime: "C'è margine di miglioramento", ma la Turci si complimenta
Si torna al ballo con Pierpaolo. Kledi gli dice che ha un bel movimento, ma lo ha trovato ripetitivo nelle mosse nelle espressioni, nella gestualità. La Peparini dice di non essere d'accordo e che per lei è anzi un suo punto di forza, perché è un ballerino che sente e legge la musica e che le piace il suo racconto. La Celentano è d'accordo con la Peparini ma gli dice che ha "i piedi fucilati".
Ed è nuovamente la volta del canto con Riccardo che canta "Margherita" e scatena una lite furiosa tra la Pettinelli, che dice che non le arriva, non lo trova. Che non trova il canale. Zerbi risponde alla collega: “Il canale? Buttatici dentro a questo canale“. Per Lorella l'esigenza comunicativa c'è, il lato emozionale non gli manca, ma avendolo sentito solo nelle balld vuole risentirlo per capire se è versatile.
Matilde balla sulle note di "Malafemmina", ma Garrison dice che non le è proprio piaciuta, perché mentre ballava lui non ha capito chi è Matilde. Secondo il coreografo la coreografia era facile, ma non è riuscito a sentirla. Valentina ha cantato "3 minuti" dei Negramaro al pianoforte e alla Turci è piaciuta tantissimo soprattutto perché adora chi suona uno strumento.
E' la volta di Anna che balla sulle note di una canzone di Geolier. Per Kledi ha un bel movimento, ma dovrebbe usare un po’ meglio lo spazio.
Michele canta "Viva la vida" accompagnandosi con il violoncello e strega Ilary.
E nuovamente per il canto è la volta di Frasa che canta "Lazy song" con barre scritte da lui su una bambina che si chiamava ansia. Zerbi gli dice che sembra un emoji coi denti di fuori e che lo trova molto forzato. La Pettinelli risponde: “Che vogliamo togliergli i denti?” Paola Turci invece lo ha apprezzato e fa notare che fra il pubblico ci sono due ragazze con un cartellone con scritto: “Le bimbe di Frasa“.
Infine è la volta di Gard, che canta "Ritornerai".
Danza
Emiliano
Alessio b
Alex b
Pierpaolo
Tommaso
Maria Rosaria b
Anna
Matilde
Matilde riceve la maglia rossa e va in sfida. Tra Anna e Maria Rosaria, che sono penultima e terzultima, sono gli altri allievi del ballo a dover decidere in segreto scrivendo su un biglietto il nome di chi deve andare in sfida. I ballerini scelgono di mandare in sfida Anna.
Maria De Filippi dà a Matilde un barattolo nel quale inserire dei bigliettini per ricordare bei momenti. Matilde ne legge uno di quando ha incontrato una persona che l’ha aiutata molto ai casting.
Canto
Valentina
Gard
Plasma
Penelope
Riccardo
Opi
Michelle
Flavia
Michele
Frasa
Frasa va direttamente in sfida, mentre per Michele e Flavia sono gli altri allievi di canto a votare. Penelope ha scritto che non vuole votare, Flavia ha 5 voti e Michele 4 quindi per non far scegliere a Penelope ambedue vanno in sfida.
Plasma riceve da Maria De Filippi un quadernino e il peluche del suo bassotto: “l’essere vivente che mi manca di più“.
Viene proiettato un filmato su Opi e sui suoi tatuaggi. Il ragazzo si lamenta perché la gente pensa sia un “cattivo ragazzo” solo per quei tatuaggi che porta, ma che per lui hanno un significato importantissimo. In fin dei conti i tatuaggi per lui costano meno dello psicologo e ciascuno racconta una storia. Maria gli ha quindi chiesto il significato dei vari tatuaggi. Opi ha fatto pertanto vedere Spiderman sulla gamba e Axl Rose sul braccio, una specie di mentore per lui.
Ben tre ex talenti della scuola sono ospiti in studio. Si tratta di Gaia Gozzi, Sarah Toscano e Mida. Gaia canta "Nuda", Sarah Toscano e Mida, cantano la canzone della serie tv Netflix intitolata "Riv4li", che si chiama "Semplicemente". Sarah ha anche cantato una canzone del suo nuovo album ovvero "Maledetto Ti amo". Lorella Cuccarini corre ad abbracciarli e dice loro di essere orgogliosa dei loro successi.
Commenti (0)