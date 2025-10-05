La gara cover continua con Opi che interpreta "Fragole buone buone"! Ilary gli dice di amare molto la sua voce sottolinea però che le è sembrata una voce giovane su un vecchio. La Celentano loda i suoi i miglioramenti. A Rudi invece non è piaciuto.

Tommaso balla sulle note di "Save the last dance for me" con Chiara. La Peparini dice che il fisico del ballerino non è molto tonico. Lui si spoglia e mette in mostra in muscoli per sottolineare che non pensa che il giudizio sua giusto. Garrison apprezza il collo del piede del ballerino e come ha fatto il partner con Chiara. Emanuel Lo invece dice l'opposto e lo critica avendolo trovato tutto "traballante".

Giro di boa per la gara cover e ora è il turno di Michelle con il successo anni '80 "Material girl"! Per lei giudiczio unanime: "C'è margine di miglioramento", ma la Turci si complimenta

Si torna al ballo con Pierpaolo. Kledi gli dice che ha un bel movimento, ma lo ha trovato ripetitivo nelle mosse nelle espressioni, nella gestualità. La Peparini dice di non essere d'accordo e che per lei è anzi un suo punto di forza, perché è un ballerino che sente e legge la musica e che le piace il suo racconto. La Celentano è d'accordo con la Peparini ma gli dice che ha "i piedi fucilati".

Ed è nuovamente la volta del canto con Riccardo che canta "Margherita" e scatena una lite furiosa tra la Pettinelli, che dice che non le arriva, non lo trova. Che non trova il canale. Zerbi risponde alla collega: “Il canale? Buttatici dentro a questo canale“. Per Lorella l'esigenza comunicativa c'è, il lato emozionale non gli manca, ma avendolo sentito solo nelle balld vuole risentirlo per capire se è versatile.

Matilde balla sulle note di "Malafemmina", ma Garrison dice che non le è proprio piaciuta, perché mentre ballava lui non ha capito chi è Matilde. Secondo il coreografo la coreografia era facile, ma non è riuscito a sentirla. Valentina ha cantato "3 minuti" dei Negramaro al pianoforte e alla Turci è piaciuta tantissimo soprattutto perché adora chi suona uno strumento.

E' la volta di Anna che balla sulle note di una canzone di Geolier. Per Kledi ha un bel movimento, ma dovrebbe usare un po’ meglio lo spazio.

Michele canta "Viva la vida" accompagnandosi con il violoncello e strega Ilary.

E nuovamente per il canto è la volta di Frasa che canta "Lazy song" con barre scritte da lui su una bambina che si chiamava ansia. Zerbi gli dice che sembra un emoji coi denti di fuori e che lo trova molto forzato. La Pettinelli risponde: “Che vogliamo togliergli i denti?” Paola Turci invece lo ha apprezzato e fa notare che fra il pubblico ci sono due ragazze con un cartellone con scritto: “Le bimbe di Frasa“.

Infine è la volta di Gard, che canta "Ritornerai".