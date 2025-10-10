"Amici", a lezione con Fiorella Mannoia: "Le canzoni risentono del luogo e del tempo in cui le fai"

"Bisogna capire quello che si sta cantando. E ogni volta che voi affrontate una canzone, almeno per la mia esperienza di interprete, dovete ragionare prima sul testo e dovete capire che cosa sta dicendo", ha esordito Fiorella Mannoia.



Quindi, la cantante romana si è concentrata sulla sua esperienza personale e sull'importanza della lettura: "Ho cominciato che avevo la vostra età, ma quando mi sono trovata vicino ad autori come Fossati, De Gregori, De André, da loro ho preso tutto quello che potevo. Quando parlavano di un libro, andavo subito a comprarlo perché volevo capire da dove venivano le loro canzoni".

"Io non ho una grande estensione vocale, non arrivo a delle vette come altre colleghe. Allora ho puntato sull'interpretazione, su quello che riuscivo a trasmettere attraverso la mia voce", ha aggiunto.