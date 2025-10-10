A giudicarle è la talent manager Sara Andreani: la cantante 19enne allieva di Anna Pettinelli può tenersi la maglia
Ad "Amici" continuano le sfide prima della terza puntata che andrà in onda domenica 12 ottobre alle 14 su Canale 5. Quella di canto è tra Flavia, cantante 19enne allieva di Anna Pettinelli, ed Eva. A giudicarle è la talent manager Sara Andreani. La gara è a colpi di cover e alla fine Flavia potrà riprendersi la sua maglia.
Eva parte con una cover, "Beautiful Things", di Benson Boone. Mentre Flavia si esibisce con "Gravity" di Sara Bareilles. La giudice dà il suo verdetto: "Siete entrambe tecnicamente e vocalmente davvero brave. Non è facile. Eva cerca di personalizzare i brani avendo la fortuna di avere questa vocalità molto importante, cerca di far un po' più tua la cover, . Dall’altro canto Flavia hai una bella intensità che mi è arrivata dentro quindi per me vinci la sfida".
Flavia si riprende quindi la maglia e si congratula con la rivale Eva: "Sei stata bravissima, davvero". Ma per la cantante le sorprese non finiscono qui. Dopo la vittoria arriva un’altra soddisfazione: è infatti lei a dominare la prima classifica della gara di canto con "Il diario degli errori" di Michele Bravi.