Nella scuola di "Amici" Michele respinge la sfida di Marco

Durante la puntata Opi ha ricevuto ancora una volta critiche da parte di Rudy Zerbi ("Canta in modo muscolare e poco interpretativo") e di Lorella ("Temo che quel graffio sia forzato e possa rovinarti le corde vocali") e a il giorno dopo si sfoga con Anna Pettinelli. La prof allora porta il ragazzo in studio per una prova di fronte a tutti e tre i professori di canto, facendogli cantare il suo pezzo "Fahrenheit". Dopo averlo ascoltato Lorella ammette che in questo brano il graffiato si sente anche nella strofa ma non può fare a meno di notare come sia "rigido di collo, quando urli hai delle vene enormi". La Pettinelli reagisce in maniera veemente e la Cuccarini sottolinea che i suoi sono solo consigli, "se siamo tutti fenomeni andiamo a casa". Rudy va giù più pesante dicendo al ragazzo di ritenere che "non abbia le qualità per restare in questa scuola" e aggiunge "dì la stessa cosa al tuo compagno Frasa". Lorella invece è meno tranchant e incoraggia il giovane cantante.