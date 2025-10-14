Nella scuola di "Amici" Michele respinge la sfida di Marco

L'allievo di Lorella Cuccarini con la sua interpretazione di "Glicine" ha convinto il giudice esterno, il dj Wad
Nuova sfida nella scuola di "Amici 25". Nella puntata di domenica, che aveva visto finire in sfida Michelle, Opi e Alessio, non si era fatto in tempo a far svolgere la sfida di Michele, cantante allievo di Lorella Cuccarini. A provare a entrare nella scuola al posto suo è Marco, in un sfida giudicata dallo speaker di Radio Deejay Wad. Michele si affida all'interpretazione di "Glicine", un classico contemporaneo, mentre Marco punta tutto sulla vocalità in un classico di sempre, "Ancora". Alla fine Wad, pur facendo i complimenti a entrambi dice di voler scegliere "l'artista più credibile, creativo e anche forse eclettico", ovvero Michele.
Durante la puntata Opi ha ricevuto ancora una volta critiche da parte di Rudy Zerbi ("Canta in modo muscolare e poco interpretativo") e di Lorella ("Temo che quel graffio sia forzato e possa rovinarti le corde vocali") e a il giorno dopo si sfoga con Anna Pettinelli. La prof allora porta il ragazzo in studio per una prova di fronte a tutti e tre i professori di canto, facendogli cantare il suo pezzo "Fahrenheit". Dopo averlo ascoltato Lorella ammette che in questo brano il graffiato si sente anche nella strofa ma non può fare a meno di notare come sia "rigido di collo, quando urli hai delle vene enormi". La Pettinelli reagisce in maniera veemente e la Cuccarini sottolinea che i suoi sono solo consigli, "se siamo tutti fenomeni andiamo a casa". Rudy va giù più pesante dicendo al ragazzo di ritenere che "non abbia le qualità per restare in questa scuola" e aggiunge "dì la stessa cosa al tuo compagno Frasa". Lorella invece è meno tranchant e incoraggia il giovane cantante.
Dopo che Opi ha riportato ai compagni quanto accaduto in studio Rudy convoca tutti. Il prof ribadisce che a suo parere né Opi né Frasa abbiano le qualità per restare nella scuola quindi, "appena sarà possibile" chiederà "che vengano eliminati". Frasa ribatte che finora ha mostrato solo una parte delle sue qualità artistiche e quindi vorrebbe che Zerbi potesse sentire dell'altro. Rudy ribatte che crede "non sia minimamente vicino al livello minimo. Non credo tu abbia i mezzi per fare il cantante - afferma -, ti trovo stucchevole e molto molto costruito".