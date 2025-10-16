Ad "Amici" Cuccarini contro Pettinelli: "Non puoi cambiare le regole"

L'allieva è certa che l'insegnante la voglia cacciare dalla scuola: "Non mi aspetto di vincerla, anche perché la Pettinelli ha detto che tutte le cover che ho fatto sono state terrificanti. Non penso di essere Beyoncé, ma credo di essere unica in quello che faccio", continua Michelle. In suo soccorso arriva la maestra Lorella Cuccarini, che la dispensa dalla prova: "Non vedo perché si debbano cambiare le regole della sfida fatte dalla produzione. Hai fatto la sfida e sentiremo il parere del giudice. E' la prima volta che succede e per quanto mi riguarda questa cosa non si fa. Torna pure in casetta che vado a parlare con Anna".