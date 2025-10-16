Ad "Amici" Cuccarini contro Pettinelli: "Non puoi cambiare le regole"

Anna assegna a Michelle e alla sfidante Alia un compito aggiuntivo, ma la collega non gradisce
© Da video
Ad "Amici" le sfide accendono le discussioni in casetta, ma anche tra gli insegnanti il clima diventa incandescente. Anna Pettinelli ha chiesto a Michelle (allieva di Lorella Cuccarini a rischio eliminazione) e alla sfidante esterna Alia di preparare una cover, per poterle valutare meglio. La richiesta dell'insegnante manda su tutte le furie la collega, che arriva in studio per difendere la giovane cantante.
Michelle e Alia cantano in studio davanti ad Anna Pettinelli, che dopo averle sentite avanza una richiesta particolare: "Per farmi un'idea più precisa e avere un ulteriore strumento di giudizio, vorrei sentire lo stesso pezzo da entrambe. Vi dò l'opportunità di prepararlo adesso, assistite. E' un pezzo facile e appropriato per le vostre tonalità". Le cantanti si recano quindi in saletta per studiare "Click boom!" di Rose Villain ,ma Michelle si lascia andare a un momento di sconforto. "Anche se imparo la melodia che faccio con le parole, me le invento? Non so se l'altra ragazza la sappia questa canzone oppure no, io non la so. Mi vuole far fare una figura di m.... Mi dispiace andarmene con un'esibizione così".
L'allieva è certa che l'insegnante la voglia cacciare dalla scuola: "Non mi aspetto di vincerla, anche perché la Pettinelli ha detto che tutte le cover che ho fatto sono state terrificanti. Non penso di essere Beyoncé, ma credo di essere unica in quello che faccio", continua Michelle. In suo soccorso arriva la maestra Lorella Cuccarini, che la dispensa dalla prova: "Non vedo perché si debbano cambiare le regole della sfida fatte dalla produzione. Hai fatto la sfida e sentiremo il parere del giudice. E' la prima volta che succede e per quanto mi riguarda questa cosa non si fa. Torna pure in casetta che vado a parlare con Anna".
La Cuccarini raggiunge quindi la collega in studio e, visibilmente irritata, le spiega il suo punto di vista. "Quello che succede sulle sfide non è una tua scelta", le dice riferendosi alle regole della scuola. "La tua creatività la metti sempre a disposizione degli allievi altrui, mai dei tuoi. Se pensi sia una bella idea, allora proponila alla produzione perché diventi una regola per tutti". La Pettinelli ribatte che il problema non è l'allieva, contro cui non ha nulla di personale: "Quello che sto cercando di fare è acquisire ulteriori informazioni su Michelle, che sulle cover è carente. Tu non metti mai insufficienze, stai ad aspettare quello che succede invece di prendere in mano la situazione". Le due insegnanti restano distanti: quale sarà il destino di Michelle?