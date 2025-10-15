"Amici", tensione in casetta: è il momento delle discussioni

Il giorno successivo alla lite nella casetta, Flavia ha cercato di confrontarsi con Michelle per chiarire le tensioni. Ancora scossa e delusa da quanto accaduto, ha raggiunto la collega in camera tentando un dialogo. Flavia ha espresso il suo dispiacere per le accuse ricevute, spiegando che non le erano piaciuti né i toni né il modo in cui era stata trattata. Alla fine, dopo alcune parole di chiarimento, le due cantanti hanno fatto pace, abbracciandosi. Successivamente, Flavia ha deciso di confrontarsi anche con Penelope. A differenza di Michelle, però, il chiarimento con lei ha preso una piega diversa. Entrambe hanno riconosciuto di non essere particolarmente affini caratterialmente. Penelope ha dichiarato: "Non mi stai antipatica, ma non abbiamo ancora trovato un punto d'incontro," aggiungendo però di stimare Flavia sotto vari aspetti e lasciando aperta la possibilità di costruire un rapporto più solido in futuro: "Quando vorrai c'è un'apertura da parte mia."