"Amici", tensione in casetta: è il momento delle discussioni

Flavia è stata oggetto di critiche da parte delle sue compagne di scuola, provocando la reazione di Tommaso e Riccardo
© Da video
Nella scuola di "Amici 25" è scoppiata un'accesa discussione con Flavia è stata oggetto di critiche da parte delle sue compagne di scuola. Tutto ha avuto origine quando Michelle e Penelope hanno accusato l'allieva della prof Pettinelli, criticandola per un comportamento ritenuto "eccessivo e spesso fuori luogo". Flavia ha risposto dichiarando di non aver mai parlato male di nessuno né mancato di rispetto a qualcuno, ma la sua affermazione ha immediatamente suscitato la reazione di Michelle, che ha replicato: "Ho sentito frasi fuori luogo sugli altri".
Questo confronto acceso tra le due cantanti del talent show di Maria De Filippi ha visibilmente turbato Flavia, che non è riuscita a trattenere le lacrime. La scena ha anche provocato una ferma reazione da parte di Tommaso e Riccardo, che si sono schierati in difesa della cantante. I due ragazzi hanno criticato l'atteggiamento di Michelle e Penelope, accusandole di accanirsi contro la loro compagna: "Basta. Vi state accanendo su una persona", ha tuonato Tommaso, visibilmente infastidito dalla situazione e dispiaciuto per le lacrime di Flavia. Riccardo ha rincarato la dose: "Ma chiudiamola qua, Penelope basta. Ci stiamo attaccando tra di noi, lo vedi che sta piangendo".
Il giorno successivo alla lite nella casetta, Flavia ha cercato di confrontarsi con Michelle per chiarire le tensioni. Ancora scossa e delusa da quanto accaduto, ha raggiunto la collega in camera tentando un dialogo. Flavia ha espresso il suo dispiacere per le accuse ricevute, spiegando che non le erano piaciuti né i toni né il modo in cui era stata trattata. Alla fine, dopo alcune parole di chiarimento, le due cantanti hanno fatto pace, abbracciandosi. Successivamente, Flavia ha deciso di confrontarsi anche con Penelope. A differenza di Michelle, però, il chiarimento con lei ha preso una piega diversa. Entrambe hanno riconosciuto di non essere particolarmente affini caratterialmente. Penelope ha dichiarato: "Non mi stai antipatica, ma non abbiamo ancora trovato un punto d'incontro," aggiungendo però di stimare Flavia sotto vari aspetti e lasciando aperta la possibilità di costruire un rapporto più solido in futuro: "Quando vorrai c'è un'apertura da parte mia."