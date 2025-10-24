Rudy Zerbi ha chiesto ai vocal coach di individuare chi tra tutti i cantanti della scuola ha mostrato meno costanza e interesse
Ad "Amici" è il momento del confronto tra i vocal coach e gli allievi. Rudy Zerbi ha chiesto di individuare chi tra tutti i cantanti della scuola ha mostrato meno costanza e interesse. E il nome della sua allieva Penelope lo fa andare su tutte le furie e chiede subito un confronto con la ragazza: "Mi hai deluso".
"Sei qui per studiare, non puoi adagiarti sulla tua voce. Quest'atteggiamento non va bene e non ci sono scusanti. Sono molto deluso... un plebiscito di 4 vocal coach ti indicano come discontinua non lo puoi attribuire a un momento, vuole dire non avere voglia di dare quello che devi alla scuola, significa non dare un senso a questa scuola, non impegnarsi che si traduce in lasciare il posto a un altro", le dice senza mezzi termini Zerbi.
E la cantante scoppia in lacrime e promette di dare il massimo per migliorare e dimostrare quanto vale: "Una volta superato il mio momento 'on e off', da quando mi sono ripresa, sto dando tanto, sono una persona che continua a studiare, non mi aspettavo un giudizio simile. Mi spiace davvero, non mi appoggio sugli allori, darò di più, pensavo di dare tanto, ma ci metterò tutta me stessa".