Ad "Amici" la Celentano interroga i ballerini: ecco i promossi e i bocciati

L'insegnante vuole verificare le competenze teoriche degli allievi, ma non tutti sono preparati
© Da video
Nella scuola di "Amici" cantanti e ballerini devono dimostrare il loro talento nelle esibizioni, ma non solo. La maestra Alessandra Celentano vuole infatti che gli allievi siano preparati anche sulla storia della danza ed è giunto il momento dell'interrogazione. Dopo averli pizzicati a bivaccare in sala relax, li convoca tutti in studio per un test a sorpresa.
Tra sbadigli e qualche momento di panico, gli otto allievi si presentano in classe per la prova. "Oggi siamo qui per l'interrogazione sulle dispense che vi ho consegnato" esordisce la Celentano. "Mi spiace che non vi ho trovato a ripassare le coreografie o la teoria. Vi ricordo che siete in una scuola"
Il primo a essere interpellato è Alessio (6), ballerino di Emanuel Lo, che risponde bene ad alcune domande ma ha qualche incertezza su altre. Tocca ad Alex (Veronica Peparini), che fa scena muta e si prende uno zero, poi ad Anna che si guadagna un 8 grazie alle sue risposte approfondite. Tocca al suo ballerino Emiliano, che a causa delle troppe incertezze non ottiene la sufficienza e prende 5, poi alla compagna di squadra Maria Rosaria (8) che risponde correttamente a tutte le domande. Del team Peparini Matilde non è per niente preparata e ottiene l'insufficienza (4), mentre Pierpaolo se la cava con un 7. A chiudere il ballerino della Celentano, Tommaso, che prende 7.
A livello generale, quindi, la prova a sorpresa non è andata male. I più insoddisfatti sono naturalmente Matilde (che è già in sfida), Alex ed Emiliano, i tre ballerini che non hanno ottenuto la sufficienza. In particolare Emiliano crede di non essere stato valutato nel modo corretto: "Almeno sei doveva mettermelo. Non ho detto proprio una cosa sbagliata, le cose le ho detto. Non avessi studiato mi sarebbe andato bene il 5, ma così...".