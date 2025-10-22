"Amici 2025", la Cuccarini punisce la reazione di Michele: maglia sospesa

Il cantante dopo la brutta prestazione di domenica aveva contesta platealmente l'assegnazione fatta dalla sua prof
© Da video
Nella scuola di "Amici 25" è un momento difficile per Michele. Il cantante nella puntata di domenica è finito penultimo dopo che la sua interpretazione della canzone "Sognami" di Biagio Antonacci non aveva convinto. Un'assegnazione per lui molto complicata e, a parere di qualche prof come Rudy Zerbi, sbagliata perché fuori dalle corde del ragazzo. Il giorno dopo Michele si è sfogato con i compagni accusando platealmente la sua prof, Lorella Cuccarini, di aver sbagliato assegnazione. Una reazione che alla Cuccarini non è piaciuta per nulla e l'ha portata a una decisione forte... per Michele la maglia è sospesa.
Dopo il suo sfogo con i compagni Michele era stato convocato dalla Cuccarini che, furibonda, era stata durissima con lui. "Questo comportamento per me è inaccettabile - gli aveva detto -, l'educazione prima di tutto. Perché sennò, se tu vuoi provare altre esperienze, per me la porta è quella. Se non sei pronto a metterti in discussione tu non lo puoi fare questo mestiere".
Ma per Michele non era finita lì. Lorella fa pervenire al ragazzo una lettera in casetta, che lui legge davanti a tutti. "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato o accettato all'interno di questa scuola" dice la prof. "L'arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è una cattiva consigliera. Il talento non basta: servono disciplina, rispetto e umiltà". Poi la decisione: "Ai miei ragazzi ogni anno chiedo rispetto e fiducia. Per questo motivo la tua maglia è sospesa. Ti sarà concesso di lavorare in saletta sui brani già assegnati. Non parteciperai alla prossima puntata. Sappi inoltre che è inaccettabile contestare i brani assegnati in quelle modalità e pensare che non vengano dati con l'unica finalità di farti crescere e migliorare". "Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme - conclude la Cuccarini - e se questo sarà uno stop o una vera occasione per crescere".
Il ragazzo accoglie la decisione della sua prof con spirito positivo. "Mi sono reso conto di avere avuto un atteggiamento scorretto - dice -. Quando ho parlato con Lorella ero molto deluso da me stesso per aver deluso lei. Mi è stata data tanta fiducia nella prima puntata e mi sento di non averla data indietro, soprattutto a Lorella". Poi arrivano i buoni propositi: "Questa settimana , se Lorella ne lo permetterà, sarà per me di rinascita. Altrimenti sarà l'ultima settimana. Però sono fiducioso".