"Amici 2025", la Cuccarini punisce la reazione di Michele: maglia sospesa

Ma per Michele non era finita lì. Lorella fa pervenire al ragazzo una lettera in casetta, che lui legge davanti a tutti. "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato o accettato all'interno di questa scuola" dice la prof. "L'arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è una cattiva consigliera. Il talento non basta: servono disciplina, rispetto e umiltà". Poi la decisione: "Ai miei ragazzi ogni anno chiedo rispetto e fiducia. Per questo motivo la tua maglia è sospesa. Ti sarà concesso di lavorare in saletta sui brani già assegnati. Non parteciperai alla prossima puntata. Sappi inoltre che è inaccettabile contestare i brani assegnati in quelle modalità e pensare che non vengano dati con l'unica finalità di farti crescere e migliorare". "Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme - conclude la Cuccarini - e se questo sarà uno stop o una vera occasione per crescere".