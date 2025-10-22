Logo Tgcom24
DECISIONE A SOPRESA

"Amici 2025", la Cuccarini punisce la reazione di Michele: maglia sospesa

Il cantante dopo la brutta prestazione di domenica aveva contesta platealmente l'assegnazione fatta dalla sua prof

22 Ott 2025 - 10:14
© Da video

© Da video

Nella scuola di "Amici 25" è un momento difficile per Michele. Il cantante nella puntata di domenica è finito penultimo dopo che la sua interpretazione della canzone "Sognami" di Biagio Antonacci non aveva convinto. Un'assegnazione per lui molto complicata e, a parere di qualche prof come Rudy Zerbi, sbagliata perché fuori dalle corde del ragazzo. Il giorno dopo Michele si è sfogato con i compagni accusando platealmente la sua prof, Lorella Cuccarini, di aver sbagliato assegnazione. Una reazione che alla Cuccarini non è piaciuta per nulla e l'ha portata a una decisione forte... per Michele la maglia è sospesa.

Dopo il suo sfogo con i compagni Michele era stato convocato dalla Cuccarini che, furibonda, era stata durissima con lui. "Questo comportamento per me è inaccettabile - gli aveva detto -, l'educazione prima di tutto. Perché sennò, se tu vuoi provare altre esperienze, per me la porta è quella. Se non sei pronto a metterti in discussione tu non lo puoi fare questo mestiere".

La comunicazione di Lorella Cuccarini

 Ma per Michele non era finita lì. Lorella fa pervenire al ragazzo una lettera in casetta, che lui legge davanti a tutti. "Un atteggiamento come quello che hai avuto non può essere ignorato o accettato all'interno di questa scuola" dice la prof. "L'arroganza non porta da nessuna parte, la presunzione è una cattiva consigliera. Il talento non basta: servono disciplina, rispetto e umiltà". Poi la decisione: "Ai miei ragazzi ogni anno chiedo rispetto e fiducia. Per questo motivo la tua maglia è sospesa. Ti sarà concesso di lavorare in saletta sui brani già assegnati. Non parteciperai alla prossima puntata. Sappi inoltre che è inaccettabile contestare i brani assegnati in quelle modalità e pensare che non vengano dati con l'unica finalità di farti crescere e migliorare". "Prendiamoci entrambi del tempo per capire davvero se ha senso continuare questo percorso insieme - conclude la Cuccarini - e se questo sarà uno stop o una vera occasione per crescere". 

La reazione di Michele

 Il ragazzo accoglie la decisione della sua prof con spirito positivo. "Mi sono reso conto di avere avuto un atteggiamento scorretto - dice -. Quando ho parlato con Lorella ero molto deluso da me stesso per aver deluso lei. Mi è stata data tanta fiducia nella prima puntata e mi sento di non averla data indietro, soprattutto a Lorella". Poi arrivano i buoni propositi: "Questa settimana , se Lorella ne lo permetterà, sarà per me di rinascita. Altrimenti sarà l'ultima settimana. Però sono fiducioso". 

