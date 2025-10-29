L'allieva, dopo un momento di sconforto e il confronto con la produzione, comunica la scelta ai compagni
© Da video
La cantante Penelope Massa lascia la scuola di Amici. Rudy Zerbi era stato molto duro con l'allieva, che ha scelto un vero e proprio colpo di scena: abbandonare definitivamente il talent tra lo stupore dei compagni: "Sto male, non riesco a trovare la forza. Ho un problema di adattamento da quando sono nata".
Penelope ne parla con la produzione e poi comunica agli allievi (con i quali aveva discusso poco prima) la scelta: "Non è per la litigata con Michele. Fatico tanto con la convivenza, sono maniaca dell'ordine, del pulito. Sono tante cose messe insieme. Non sto bene, non mi sto piacendo e non riesco a trovare la forza. Non trovo me, mi cerco e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare... Ho un problema di adattamento da quando sono nata, non sto bene in nessun posto, sto bene solo al mare. Questo è il mio problema, sto male ovunque".
Penelope conclude: "Ma se andando contro me stessa faccio solo peggio, e sto qui a brontolarmi a fare il mio dovere male. Ma perché? Sto togliendo il posto anche a qualcuno che ha più voglia di me. Mi dispiace perché lascio tutti con un ricordo un po' sgradevole. Ho creato anche un botto di problemi, ma è saggio ascoltarsi, non posso farmi ancora più male, non ha senso".