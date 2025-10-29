Penelope ne parla con la produzione e poi comunica agli allievi (con i quali aveva discusso poco prima) la scelta: "Non è per la litigata con Michele. Fatico tanto con la convivenza, sono maniaca dell'ordine, del pulito. Sono tante cose messe insieme. Non sto bene, non mi sto piacendo e non riesco a trovare la forza. Non trovo me, mi cerco e non mi trovo. Ho bisogno di ricominciare... Ho un problema di adattamento da quando sono nata, non sto bene in nessun posto, sto bene solo al mare. Questo è il mio problema, sto male ovunque".