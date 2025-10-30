La ballerina è entrata nella scuola dopo aver battuto la sua allieva Matilde
Dopo le prime ore di euforia per essere entrata nella scuola di "Amici", la ballerina Paola ha avuto un primo incontro con Veronica Peparini. L'insegnante ammette di vedere un lavoro e una preparazione seria dietro le sue coreografie, ma ci sono altri aspetti su cui è più dubbiosa. Per la maestra si tratta quindi di un periodo di prova, per capire se possa reggere i ritmi di lavoro che la scuola richiede. Le sue parole rendono insicura la ballerina, che a fine lezione scoppia a piangere: "Non voglio far perdere tempo a nessuno".
Nell'ultima puntata di "Amici" hanno fatto il loro ingresso la cantante Angie e la ballerina Paola. La prima avrebbe dovuto entrare nel team di Zerbi, che però ha dovuto suo malgrado rifiutare in quanto ha già quattro ragazzi in squadra. Dopo essere stata 'contesa' tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini, Angie ha scelto di farsi seguire da quest'ultima. Paola è invece entrata dopo aver vinto la sfida con Matilde, la ballerina di Veronica Peparini che aveva ottenuto il voto peggiore nella classifica di danza.
La nuova arrivata entra quindi in sala prove per conoscere Veronica Peparini, la maestra che la seguirà nel suo percorso all'interno della scuola. "Ci tenevo a incontrarti perché non ci conosciamo. Per quel poco che ho visto oggi ti posso dire che ci sono delle cose che mi piacciono. Vedo che sei preparata e c'è del lavoro sotto", sottolinea la prof. "Ci sono delle perplessità e voglio capire come sei e come reagisci al mio lavoro. Ho bisogno di capire delle cose quindi lavoreremo un po' insieme".
Dopo averla vista danzare si passa all'analisi della coreografia: "Nella prima parte sei ferma, non ho visto la tua personalità e l'energia. Devi imparare a catturare l'attenzione". Le propone quindi di improvvisare, su una musica più sensuale, e il risultato non è male anche se ci sono ancora alcune lacune. La Peparini vuole capire se l'allieva sarà in grado di affrontare il carico di lavoro previsto dalla scuola: "Sarà un periodo di prova. Voglio vedere come lavori e riesci nelle cose. Vediamo che succede". Parole che forse Paola non si aspettava e per questo la ragazza scoppia in lacrime: "Scusate, non voglio far perdere tempo a nessuno".