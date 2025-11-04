Ad "Amici" Opi sotto esame di fronte alla commissione di esperti voluta da Zerbi

Rudy Zerbi ha richiamato in studio Opi, insieme alla sua insegnante, per sottoporlo a una critica costruttiva da parte di quattro esperti del settore musicale: Andrea Laffranchi, Linus, Antonio Dikele Di Stefano e Michele Canova. Gli audio che ascoltano non rappresentano una stroncatura totale, ma neppure un coro di lodi entusiaste. Laffranchi apprezza il coraggio di Simone nel tentare di andare oltre l'originale interpretazione, ma Linus segnala la mancanza di una radice interpretativa davvero personale, definendo l’esibizione come "troppo recitata e poco spontanea". Dikele Di Stefano evidenzia l’assenza di un impatto emotivo forte, affermando che "il dolore non arriva" e "il livello emotivo rimane piatto". Infine, Canova, il più diretto tra tutti, offre un giudizio tagliente: "Non ci siamo, troppi errori nell’intonazione". Le opinioni espresse non lasciano indifferenti i docenti: Zerbi si mostra inflessibile e sembra intenzionato a mandare il ragazzo a casa. Tuttavia, Anna Pettinelli non è dello stesso avviso: con la sua consueta grinta, cerca di motivare Simone con un messaggio di speranza. Lo esorta a non mollare: "Canta, Simone! Nessuno ha detto che sei da buttare".