"Amici 25", Zerbi vuole l'eliminazione di Opi ma la Pettinelli lo salva

Si può quindi dare il via alle gare di canto e ballo. Il primo giudice di canto è Dardust che prima presenta il suo brano "Mon Couer, Breton Brut". Insieme a lui ci sono Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Giudice di ballo è invece Samanta Togni. Rompe il ghiaccio Gard che canta "Fai rumore" di Diodato che raccoglie i complimenti di tutti e tre i giudici. Si passa alla danza con Alessio, la Togni ne apprezza il controllo del corpo ma lo invita a stare attento all'espressività. Si prosegue con Opi che riceve le critiche di Rudy Zerbi per i troppi urli e gli elogi della Pettinelli: De Devitiis si pone in mezzo e fa i complimenti al graffiato del ragazzo ma lo avverte che non deve abusarne. Paola, appena entrata, secondo la Togni "entra ed esce dalla coreografia" e denota una certa insicurezza, ma ha bellissime linee e un gran potenziale. Per il canto si esibisce Angie: Dardust nota "un'ottima interpretazione nelle strofe e un'esecuzione nel ritornello". Alex viene apprezzato per l'eleganza e il controllo. Michele convince l'Incontrada mentre la ballerina Anna riceve dalla Togni la stessa critica riservata a Paola: ha ottime qualità ma a volte rimane frenata. Ancora canto con Riccardo: grandi complimenti da parte di De Devitiis. Tocca a Maria Rosaria che Samanta conosce da quando era piccola: "Sei un gran talento ma attenzione alla postura" le dice la giudice. Si prosegue con Valentina che si siede al piano e canta "A Thousand Miles". Dardust apprezza la capacità di suonare e cantare questo pezzo ma lamenta un'interpretazione non pienamente a fuoco. Pierpaolo, reduce dalla sfida, viene criticato dalla Togni per problemi di tecnica che lo portano a non respirare bene e quindi a sbagliare nella postura. Michelle canta "Dieci ultime volte" di Annalisa, Vanessa ne apprezza fragilità e dolcezza. Flavia offre una sua versione di "Fiamme negli occhi" dei Coma_Cose: per Dardust la ragazza ha un timbro interessante ma dovrebbe impegnarsi di più a trovare nuove sfumature interpretative.