"Amici 25", Zerbi vuole l'eliminazione di Opi ma la Pettinelli lo salva

Dopo le gare vanno in sfida Flavia e Angie per il canto e Maria Rosaria e Pierpaolo (che aveva superato l'ennesima sfida) per la danza, Plasma vince la sua sfida
Nuovo appuntamento con lo speciale della domenica di "Amici 25", il talent di Maria De Filippi. Nella sesta puntata Pierpaolo ha respinto la sfida del ballerino Riccardo ma dopo le gare di canto e ballo è finito in sfida nuovamente. Insieme a lui dovranno difendere la propria maglia la ballerina Maria Rosaria e le cantanti Flavia e Angie. Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di Opi ma la Pettinelli ha difeso il ragazzo. Anche Plasma ha vinto la sfida contro Christian e ha conservato la maglia. Ospite della puntata Giordana Angi, che ha cantato il suo nuovo singolo "Dammi un bacio".
Si comincia subito con la sfida di Pierpaolo. A cercare di sfilare il banco al ballerino seguito da c'è Riccardo e a giudicare la sfida c'è Garrison. Al giudice basta un'esibizione a testa per farsi le idee chiare: Pierpaolo rimane ma a Riccardo Garrison consiglia di riprovare.
Si può quindi dare il via alle gare di canto e ballo. Il primo giudice di canto è Dardust che prima presenta il suo brano "Mon Couer, Breton Brut". Insieme a lui ci sono Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Giudice di ballo è invece Samanta Togni. Rompe il ghiaccio Gard che canta "Fai rumore" di Diodato che raccoglie i complimenti di tutti e tre i giudici. Si passa alla danza con Alessio, la Togni ne apprezza il controllo del corpo ma lo invita a stare attento all'espressività. Si prosegue con Opi che riceve le critiche di Rudy Zerbi per i troppi urli e gli elogi della Pettinelli: De Devitiis si pone in mezzo e fa i complimenti al graffiato del ragazzo ma lo avverte che non deve abusarne. Paola, appena entrata, secondo la Togni "entra ed esce dalla coreografia" e denota una certa insicurezza, ma ha bellissime linee e un gran potenziale. Per il canto si esibisce Angie: Dardust nota "un'ottima interpretazione nelle strofe e un'esecuzione nel ritornello". Alex viene apprezzato per l'eleganza e il controllo. Michele convince l'Incontrada mentre la ballerina Anna riceve dalla Togni la stessa critica riservata a Paola: ha ottime qualità ma a volte rimane frenata. Ancora canto con Riccardo: grandi complimenti da parte di De Devitiis. Tocca a Maria Rosaria che Samanta conosce da quando era piccola: "Sei un gran talento ma attenzione alla postura" le dice la giudice. Si prosegue con Valentina che si siede al piano e canta "A Thousand Miles". Dardust apprezza la capacità di suonare e cantare questo pezzo ma lamenta un'interpretazione non pienamente a fuoco. Pierpaolo, reduce dalla sfida, viene criticato dalla Togni per problemi di tecnica che lo portano a non respirare bene e quindi a sbagliare nella postura. Michelle canta "Dieci ultime volte" di Annalisa, Vanessa ne apprezza fragilità e dolcezza. Flavia offre una sua versione di "Fiamme negli occhi" dei Coma_Cose: per Dardust la ragazza ha un timbro interessante ma dovrebbe impegnarsi di più a trovare nuove sfumature interpretative.
Si parte dal ballo: al primo posto Alex seguito da Alessio e Paola, all'ultimo posto ancora una volta Pierpaolo mentre Maria Rosaria e Anna si giocano il secondo posto in sfida. Dal giro di opinioni tra gli altri allievi risulta una situazione di parità. Interviene la Celentano dicendo che Maria Rosaria dovrebbe offrirsi visto che è sempre stata bassa in classifica e gli altri sono già andati in sfida. Nel canto al primo posto c'è Gard seguito da Michele, Valentina, Michelle e Riccardo. All'ultimo posto Flavia. Tra Angie e Opi la seconda in sfida è la ragazza.
Rudy chiama il cantante al centro dello studio. Il prof riconosce al ragazzo impegno ed educazione ma rimane convinto che non sia all'altezza della scuola e per questo propone l'eliminazione. La Pettinelli ammette le difficoltà del ragazzo ma ne vede la crescita e il miglioramento. Per Zerbi così dicendo la prof non fa che illudere il ragazzo. Il ragazzo poi canta "Do Ya Think I'm Sexy?" di Rod Stewart, un'interpretazione che secondo Rudy non fa che confermare quanto detto, trovandolo "terribile". Per tutta risposta la Pettinelli lo fa ricantare ma le cose non migliorano... Ma la Pettinelli non vuole sentir ragioni: "Opi non si discute, si ama" conclude. Zerbi non si arrende e avvisa il ragazzo che prenderà quello che Opi ha cantato e lo sottoporrà al giudizio di una commissione esterna.
La Celentano ha assegnato ad Alex una rumba in cui esprimere sensualità. La Peparini apprezza come il ragazzo ha interpretato il compito, Emanuel decisamente no: "Mi è mancata l'attrazione, la passione - gli dice -, se tu balli da solo o in coppia per te è la stessa cosa". La Celentano trova invece che Alex abbia fatto grandi progressi: "Mi piacerebbe un po' più di possenza - sottolinea - ma hai fatto un buonissimo lavoro".
Dopo Giordana Angi, che canta il suo nuovo singolo, "Dammi un bacio", è il momento di una nuova sfida. Il cantante deve difendere il banco dalla sfida di Christian, a giudicare c'è Charlie Rapino. I ragazzi eseguono i propri inediti. Rapino trova Plasma "perfettamente a fuoco" e Christian "imperfetto, ma per me è una bella cosa. La vittoria è di Plasma perché il suo inedito è più moderno.