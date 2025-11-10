Ad "Amici" Flavia sfida Angelica e riconquista la maglia, Alessio riceve un compito dalla Celentano

La maestra Cuccarini legge la lettera di motivazioni scritta della Celentano: "Alessio penso che nel suo stile tu sia preparato. ma non mi piaci quando fai le boccacce e le linguacce perché vedo solo quello e mi perdo tutto il resto.

Nel modern invece proprio non va, se viene richiesta un po' di tecnica è un disastro a meno che tu non faccia movimenti e movimenti. E poi critica anche il suo fisico e gli consiglia di migliorarsi.

Gli affida quindi un compito con tutti gli elementi, tecnica, punte estese, linee et etc. Si tratta di "Gold" e viene dimostrato da Francesco. Emanuel Lo risponde alla lettera precisando che Alessio arriva dall'hip hop e che l'espressività (boccacce criticate dalla Celentano) ne fa parte. Poi difende la tecnica e il controllo di Alessio nel ballare e anche il suo fisico. E soprattutto sul fisico che i due maestri si scontrano. Per Emanuel Lo non bisogna standardizzarsi nel fisico. Anche la Peparini interviene in difesa di Alessio e della sua prova, che scatena un acceso confronto tra i tre professori di canto, al termine del quale Alessandra Celentano lascia lo studio furiosa con Emanuel Lo e Veronica Peparini.