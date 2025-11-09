© Ufficio Stampa Fascino
In studio a giudicare la gara di canto l’icona della musica italiana Ornella Vanoni e la cantautrice multiplatino Annalisa
Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show "Amici". In puntata a giudicare la sfida di Maria Rosaria (che mantiene la maglia), la ballerina di danze latino americane Francesca Tocca. In studio a giudicare la gara di canto l’icona della musica italiana Ornella Vanoni e la cantautrice multiplatino Annalisa che ha presentato anche il suo nuovo singolo "Esibizionista". A valutare la gara di ballo: Virna Toppi prima ballerina del teatro alla Scala di Milano. Ospite sul palco l’attrice e cantante Diana Del Bufalo in scena da dicembre nei teatri italiani con lo spettacolo "Tra Sogni e Desideri".
La puntata di "Amici" si apre con il ricordo del maestro Beppe Vessicchio: "Ciao Maestro, questa è e sempre rimarrà la tua casa. Maria e tutti noi"
La sfida tra Maria Rosaria e Desiree dà il via alla settima puntata. Chi indosserà la maglia?A giudicare la sfida di ballo, la ballerina di danze latino americane Francesca Tocca. "Maria Rosaria mi sei arrivata dritta al cuore, la sfida la vinci tu", spiega Francesca Tocca. Maria Rosaria si tiene la maglia. Alessandra Celentano riconsegna ad Emiliano la maglia che gli aveva tolto: "Ti sei impegnato molto in questa settimana".
La gara di canto apre le esibizioni di oggi e Plasma è pronto a far ascoltare la sua versione personale di "Alors on danse". Ornella Vanoni: "Mi piaci, ho letto una intervista di Marracash che dice 'io sono l'eccezione e non la regola', l'eccezione è la lettura, dovete leggere". Si torna a cantare on stage con Gard e la sua cover di "The power of love". Annalisa lo elogia. "Hai un timbro molto bello, mi hai colpito, il pezzo è perfetto per te". La gara continua con Riccardo e la sua interpretazione di "Il mondo". La Vanoni dà un 10: "Ho capito tutte le parole ed è un caso eccezionale", scherza. Michele si accompagna al pianoforte con la cover di "Per me è importante". Rudy Zerbi dice di non essere convinto del pezzo. Lorella Cuccarini non è d’accordo: "Ho sentito una bella tensione emotiva". Ornella dice di non aver capito le parole: "Ti ho dato 7". Quinta cantante a esibirsi è Valentina. La sua cover di "Man! I feel like a woman" piace ad Annalisa: "Sei molto intonata". "Chiamo io chiami tu" è la cover che Michelle interpreta in questa gara di canto che però non piace a Zerbi. Lorella al difende: "Ha bisogno di tempo per crescere". Sul palco arriva Opi in versione rock. Ed è scontro tra Zerbi che lo attacca e Anna Pettinelli. Angie è pronta a far ascoltare la sua cover di "Minuetto". Annalisa le fa un complimento: "Oggi avevi la tua prova più difficile, sono rimasta molto colpita da te". Ornella interviene: "Manca l'emozione tipica di Mia Martini".
La prima ballerina a esibirsi di fronte a Virna Toppi è Paola. "Sei un po' acerba, c'è bisogno di tanto lavoro", le dice. Il palco adesso è tutto per Alessio che muove i suoi passi sotto lo sguardo attento di Virna Toppi: "Hai esagerato con le facce, secondo me è troppo, sei bravissimo, ma se ti è stato richiesto non è colpa tua", è la critica. Ed Emanuel Lo non ci sta e si arrabbia. Passo dopo passo Alex si mette in gioco in questa nuova gara di ballo. "La tua danza trasmette umiltà", è il giudizio di Toppi. Emiliano torna a ballare: "Ricordati le correzioni", gli dice Maria De Filippi. E' il momento di Pierpaolo. Virna: "Ci sono molte lacune, ma mi sie piaciuto, mi è arrivata l'anima". Il palco adesso è per Maria Rosaria che balla un passo a due insieme a Mattia: "Sei una ballerina di qualità". Anna con i suoi movimenti segue le note di "Ioeio".
Per la classifica di ballo il primo è Emiliano, l'ultima è Paola che va in sfida con Pierpaolo (ha ricevuto la maggioranza dei voti dei compagni ballerini e per questo è in sfida). La classifica di canto vede prima Valentina, l'ultimo è Opi, che - dopo una "lite" tra Zerbi e la Pettinelli - va in sfida con Michelle (ha ricevuto la maggioranza dei voti dei compagni cantanti e per questo è in sfida).
"Plasma si mostra sempre forte ma un debole per la mamma: "Il me fragile non piace a nessuno, per questo mi mostro forte... quando sono triste mi sembra di essere troppo sensibile per gli altri, sto facendo questo percorso qui e sento piccoli progressi". Plasma torna a esibirsi sul palco con una canzone e delle barre davvero speciali dedicate alla mamma. La madre Serenella gli fa una sorpresa via zoom. "Sono barre toste, è una bella botta... sono qui per darti una prova di quanto ti voglio bene, io mi imbarazzo in tv, qui stanno tutti benissimo".
Alessandra Celentano dà un compito al ballerino Alex, un passo a due con Giulia: "E' una coreografia modern, ci sono prese, è un passo molto complicato... ci vuole forza". Dopo l'esibizione "Per un ragazzo come lui che ha sempre studiato latino, è una grande meraviglia... qualcosa l'hai fatta meglio in prova, ti sei comportato molto bene, non ha cambiato nessun passo". Ma Emanuel Lo dà 4 e provoca uno scontro con la maestra Veronica Peparini: "Non c'era personalità, per me è stato un fazzoletto". "Non sono d’accordo, può fare anche molto meglio, è vero, ma è stato bravo", sottolinea la Celentano. "Non è così scontato che un ballerino di latino entri così in una coreografia così difficile", spiega Peparini. "Alle selezioni non lo hai preso, ora ti sei pentito?", chiede Maria De Filippi ad Alessandra. La risposta non si fa attendere: "Pentita no, ma mi piace il percorso". Alex si riprende la maglia.
Il compito per il cantante Riccardo è di Lorella Cuccarini, che con questo compito vuole vedere "ritmo, presenza scenica e groove". "Il brano è 'Comunque Andare' di una interprete che ti ha portato fortuna", gli dice Maria. Lorella è soddisfatta e alza il voto, da 6,5 a 6,8: "Bravo, te la sei goduta di più con il pubblico e non hai cantato a occhi chiusi". Interviene Anna Pettinelli: "Il controllo della voce non è perfetto, ma sta migliorando, gli do 5,2".