La gara di canto apre le esibizioni di oggi e Plasma è pronto a far ascoltare la sua versione personale di "Alors on danse". Ornella Vanoni: "Mi piaci, ho letto una intervista di Marracash che dice 'io sono l'eccezione e non la regola', l'eccezione è la lettura, dovete leggere". Si torna a cantare on stage con Gard e la sua cover di "The power of love". Annalisa lo elogia. "Hai un timbro molto bello, mi hai colpito, il pezzo è perfetto per te". La gara continua con Riccardo e la sua interpretazione di "Il mondo". La Vanoni dà un 10: "Ho capito tutte le parole ed è un caso eccezionale", scherza. Michele si accompagna al pianoforte con la cover di "Per me è importante". Rudy Zerbi dice di non essere convinto del pezzo. Lorella Cuccarini non è d’accordo: "Ho sentito una bella tensione emotiva". Ornella dice di non aver capito le parole: "Ti ho dato 7". Quinta cantante a esibirsi è Valentina. La sua cover di "Man! I feel like a woman" piace ad Annalisa: "Sei molto intonata". "Chiamo io chiami tu" è la cover che Michelle interpreta in questa gara di canto che però non piace a Zerbi. Lorella al difende: "Ha bisogno di tempo per crescere". Sul palco arriva Opi in versione rock. Ed è scontro tra Zerbi che lo attacca e Anna Pettinelli. Angie è pronta a far ascoltare la sua cover di "Minuetto". Annalisa le fa un complimento: "Oggi avevi la tua prova più difficile, sono rimasta molto colpita da te". Ornella interviene: "Manca l'emozione tipica di Mia Martini".