"Amici 25", le lacrime di Opi in vista dell'esame per restare nella scuola

Ad "Amici 25" per Opi è un momento decisivo, di quelli da "dentro o fuori". Il ragazzo, dopo la proposta fatta qualche giorno fa, si sta preparando all'esame per cercare di restare nella scuola. Per lui è il momento di scegliere le canzoni da portare e così si trova in saletta con Giordana Angi e la coach Caterina. Il ragazzo ha deciso di puntare su un brano di Emma e poi su Negrita e Ligabue. In particolare del rocker di Correggio vorrebbe fare "Una vita da mediano" perché, dice, "è il brano preferito di mio padre. E così, complice la tensione per il momento delicato e il pensiero al genitore, Opi ascoltando la canzone non riesce a trattenere le lacrime.
Il ragazzo arriva in saletta con un'aria mesta e un mezzo sorriso. Quando Giordana gli chiede come sta lui dice "è un sorriso amaro". "Non so che dire - spiega -, ho sempre la risposta pronta ma in questo non riesco a dire niente. A parte che mi dispiace essere arrivato ancora in basso. Sembra che non arriva niente di quello che faccio quando faccio le cover". Giordana prova a rincuorlarlo e poi gli chiede cosa vuole cantare. Lui dice che la sua idea era di scegliere "qualcosa che faccia emozionare e che possa far capire che tecnicamente posso dire la mia".
La prima canzone proposta è "Davvero" di Emma, "ci sono affezionato da quando ero piccolo" spiega Opi. Caterina approva la scelta perché "non ha momenti esagerati di grido", e il ragazzo conferma che voleva fare qualcosa di non troppo spinto per non fornire armi a chi lo accusa di urlare troppo. Giordana invece gli chiede se potrebbe metterci qualcosa dal suo vissuto per far uscire anche della dolcezza. Sulle altre scelte invece Opi va sui Negrita ("Ho imparato a sognare") e Ligabue ("Una vita da mediano"). E qui il vissuto di Opi entra in maniera prepotente perché ascoltando la canzone si lascia andare a un pianto liberatorio. A quel punto Giordana si alza e va ad abbracciarlo: "Vedrai che ce la farai". E allo stesso tempo capisce che questa è la canzone giusta. Per la seconda scelta invece vuole tenersi un po' di tempo per decidere.