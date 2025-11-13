"Amici 25", le lacrime di Opi in vista dell'esame per restare nella scuola

La prima canzone proposta è "Davvero" di Emma, "ci sono affezionato da quando ero piccolo" spiega Opi. Caterina approva la scelta perché "non ha momenti esagerati di grido", e il ragazzo conferma che voleva fare qualcosa di non troppo spinto per non fornire armi a chi lo accusa di urlare troppo. Giordana invece gli chiede se potrebbe metterci qualcosa dal suo vissuto per far uscire anche della dolcezza. Sulle altre scelte invece Opi va sui Negrita ("Ho imparato a sognare") e Ligabue ("Una vita da mediano"). E qui il vissuto di Opi entra in maniera prepotente perché ascoltando la canzone si lascia andare a un pianto liberatorio. A quel punto Giordana si alza e va ad abbracciarlo: "Vedrai che ce la farai". E allo stesso tempo capisce che questa è la canzone giusta. Per la seconda scelta invece vuole tenersi un po' di tempo per decidere.