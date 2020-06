Thyssen, le madri delle vittime chiedono la revisione del processo: "Lo devono a noi e ai nostri ragazzi"

Ad accompagnare i parenti delle vittime, dovrebbe esserci anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che nei giorni scorsi si era espressa negativamente sulla concessione della semilibertà ai manager tedeschi condannati per il rogo della Thyssenkrupp.

La procura tedesca di Essen ha autorizzato un regime di semilibertà per Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz, i due manager di Thyssenkrupp ritenuti corresponsabili dell’incendio che causò la morte di sette operai a Torino, per il quale sono stati condannati in via definitiva a 5 anni di carcere per omicidio e incendio colposo.

"Sono basito. Devono ancora inventare un aggettivo per esprimere le sensazioni che sto provando. La notizia è inattesa quanto vergognosa". Questo il commento di Antonio Boccuzzi, l'operaio della Thyssenkrupp sopravvissuto all'incendio, alla concessione della semilibertà in Germania per i due manager tedeschi condannati in Italia per omicidio colposo.