Thailandia, la shitstorm contro Carolina: "Diecimila messaggi, ma a Bangkok non ci sono mai stata | Mi sono sentita violata"

Alcuni sono addirittura arrivati a modificare tramite l'IA dei vecchi scatti: "Hanno preso una fotografia in costume del 2019 e mi hanno trasformata in un meme con il corpo di un maiale. Negli ultimi mesi ho perso dieci chili, con uno sforzo enorme. Prendo la sertralina per l’ansia: lascio immaginare come mi sono sentita". Hanno scovato la sua passione per i cavalli, e hanno iniziato a bombardare i post della scuderia in cui cavalca e quelli in cui Carolina aveva taggato il suo fidanzato e altri amici: "Il maneggio si è comprensibilmente svincolato per non essere trascinato nella tempesta. Altri hanno dovuto togliere i tag perché cominciavano a essere bersagliati".



I messaggi non volevano finirla di far vibrare il telefono, secondo la 23enne ne saranno arrivati circa diecimila: "A un certo punto mi ha chiamata l’università. Mi sono vergognata tantissimo, benché non avessi fatto nulla". Poi Carolina Di Vico ha deciso di denunciare alla polizia postale: "Sono riuscita a recuperare l’account e ho cancellato solo certe cose: voglio conservare messaggi, minacce, screenshot. Studio Comunicazione e sento il dovere di ricostruire il quadro intero. I ragazzi sul treno hanno responsabilità precise. Io nessuna. La gogna digitale comincia dove finisce il dubbio. Nella tempesta è più comodo seguire l’onda e punire anziché fermarsi a capire e verificare".