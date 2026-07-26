Thailandia, insulti da studenti italiani nella metro di Bangkok: l'ambasciata si scusa

I ragazzi si trovavano in Thailandia per un viaggio didattico. Gli stessi organizzatori si sono scusati in un post pubblicato su Facebook ieri, rilanciato dalla testata thailandese The Nation. "Ci dispiace che un breve episodio abbia trasmesso un'immagine che non rispecchia i valori che promuoviamo da molti anni", ha dichiarato l'agenzia. "Il gruppo coinvolto è composto da giovani studenti, molti dei quali minorenni, che partecipano a un viaggio di studio finalizzato alla scoperta di una nuova cultura, all'esperienza di un contesto internazionale e allo sviluppo del rispetto e dell'apertura nei confronti del Paese ospitante. Come può accadere con gruppi di giovani, l'entusiasmo del momento può talvolta portare a un'eccessiva vivacità negli spazi pubblici. Ciò non giustifica tuttavia gesti o comportamenti inappropriati, che non rappresentano i valori del nostro tour operator né quelli della stragrande maggioranza dei partecipanti", prosegue il testo. "Riteniamo importante sottolineare che le azioni individuali non rappresentano i valori del nostro tour operator, né il comportamento della maggioranza degli studenti che stanno vivendo questo viaggio con entusiasmo, curiosità e rispetto", ricordando che "da oltre vent'anni accompagniamo migliaia di studenti e viaggiatori in Thailandia, un Paese che amiamo profondamente per la sua straordinaria bellezza, la sua ricca cultura e la gentilezza della sua gente". "Rinnoviamo il nostro rispetto e la nostra gratitudine alla Thailandia e alla sua gente, e continueremo a promuovere un modo di viaggiare basato sullo scambio culturale, sul rispetto reciproco e sulla responsabilità personale", ha concluso l'agenzia.