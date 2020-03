Tgr Leonardo, Paolo Liguori: “La Rai non smentisce l’esistenza di quel laboratorio o che quel laboratorio lavori sui virus”

E’ diventato virale sui social il servizio del Tgr Leonardo del 2015 dove veniva lanciata la notizia di scienziati cinesi al lavoro su un “supervirus polmonare da pipistrelli e topi". A “Stasera Italia” il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori ha commentato la presunta correlazione tra quel particolare approfondimento giornalistico e l’emergenza coronavirus in atto: “La Rai smentisce che quella trasmissione parlasse del Covid-19, ma non l’esistenza di quel laboratorio o che quel laboratorio lavori sui virus”. Il direttore ha poi continuato sottolineando come ora spetti agli esperti fornire le risposte alle tante domande sollevate: “I virologi devono saper dire che tipo di virus naturale sia e da dove venga”.