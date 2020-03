Coronavirus, Paolo Liguori: "Bisogna finirla con questa stupidaggine di fare i runner in Italia"

Le misure preventive per fronteggiare la diffusione del coronavirus sembrano essere ancora troppo poco efficaci: ancora in tantissimi si riversano in strada per passeggiare o correre mettendo a rischio così la propria salute e quella degli altri.

Il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori a "Stasera Italia" ha attaccato chi ancora si ostina a concedersi il jogging nonostante i ripetuti inviti a stare in casa da parte delle istituzioni: "Ci sono famiglie che fanno i salti mortali pur di andare a lavoro e di tenere i bambini - ha spiegato Liguori in collegamento via Skype - cercando di non stare tutti insieme come fanno le famiglie di Israele in cui i componenti della famiglia prendono autobus separati in caso di attentato. Cosa vuoi dire a queste persone, che c'è la libertà di andare a farsi la corsetta?

"Bisogna finirla con questa stupidaggine della libertà di andare a fare i runner. Non ho mai visto un popolo di corridori, e ce ne è stato qualcuno e ha vinto qualche medaglia. Ho visto persone che mi parlano della libertà della corsetta che non hanno mai fatto 1500 metri". Ha detto Liguori prima di essere interrotto da Barbara Palombelli.