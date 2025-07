Testimoni di Geova, tre giorni a Milano per parlare di "Pura adozione"

I Testimoni sono una delle maggiori organizzazioni non-profit al mondo a occuparsi di congressi. La loro presenza, spiegano, è anche di beneficio all'economia locale: nel fine settimana dall'1 al 3 agosto arriveranno in città oltre 7mila persone. "Non vediamo l'ora di collaborare con le autorità locali per organizzare questo evento entusiasmante a Milano", ha dichiarato Daniele Clementi, portavoce dei Testimoni di Geova. "Quest'anno il tema del congresso mira a offrire una guida a chi è alla ricerca di speranza. Ci auguriamo che, al termine dell'evento, tutti i partecipanti si sentano incoraggiati e motivati, avendo compreso meglio cosa significa veramente adorare Dio e come questo possa aiutarli ad affrontare le sfide di oggi". Nel 2024, in tutto il mondo, agli oltre 6mila congressi di tre giorni organizzati dai Testimoni di Geova hanno assistito quasi 11 milioni di persone.