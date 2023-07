Testimoni di Geova, al congresso "Siate Pazienti" il battesimo dei nuovi fedeli

All’evento hanno partecipato gli oltre 6.300 fedeli e simpatizzanti di Milano e provincia che si aggiungono ai circa 20 milioni di persone che partecipano allo stesso evento in tutto il mondo. Sabato è stato uno dei momenti più attesi con il battesimo dei nuovi 44 fedeli per immersione totale in acqua, seguendo il modello descritto nei Vangeli del battesimo di Gesù, che fu immerso nel fiume Giordano. Lo scorso anno i nuovi battezzati in Italia sono stati circa 3.200 e nel mondo oltre 145.000.

Daniele Clementi, portavoce dei Testimoni di Geova per la Lombardia, spiega: "Il battesimo è una scelta personale. A battezzarsi non sono i bambini ma uomini e donne, giovani e anziani. Prima di prendere questa decisione, che comporta anche grandi cambiamenti, hanno studiato la Bibbia sicuramente per molti mesi, spesso per anni". Silvana, 65 anni, ha detto: "Sono felice e veramente grata a Geova per la pazienza che ha avuto con me. Da giovane ho fatto scelte sbagliate e purtroppo ho stretto cattive amicizie che mi hanno spinto a fare abuso di alcol e droga. Ho scoperto che la Bibbia dà sani principi che mi hanno aiutato a vivere meglio. Adesso sono davvero felice di poter aiutare altre persone a trovare lo stesso aiuto".



L'emozione è stata palpabile anche per le migliaia di presenti che hanno osservato i nuovi fedeli immergersi completamente nella piscina per il battesimo. "Avvicinarsi alla fede oggi è una scelta controcorrente, spesso coraggiosa, e la gioia dei nuovi fedeli che si sono battezzati ha avuto un notevole effetto sugli oltre 6.300 partecipanti", conclude Daniele Clementi. "Tutto il programma del congresso 'Siate Pazienti', presentato sotto forma di discorsi, video, interviste e musica, ha dato a tutti noi molti motivi di riflessione. La pazienza è una parola così poco di moda in questi giorni frenetici, ma abbiamo compreso che può aiutarci ad avere fiducia in Dio e a migliorare la nostra vita".



Da oltre 100 anni i Testimoni di Geova tengono congressi in stadi, arene, centri fieristici e teatri in tutto il mondo. Ad aprile 2020 erano stati sospesi gli eventi in presenza a causa della pandemia. Dopo aver ripreso le riunioni e il ministero pubblico nel 2022, l'estate 2023 segna la prima volta in cui i Testimoni di Geova si riuniscono in grandi eventi in tutto il mondo.