Congresso dei testimoni di Geova, appuntamenti in 14 città

Tre giorni di confronti e dibattiti per imparare il valore della pazienza, prima volta in presenza dopo gli anni della pandemia

Il valore della pazienza “La pazienza è una qualità importante che può essere utile a tutti nella vita quotidiana”, dice Daniele Clementi portavoce dei Testimoni di Geova per la Lombardia. “Nonostante le buone intenzioni, però, mantenere la pazienza di fronte ai tanti problemi che la vita ci riserva può essere una sfida”.

Il programma Da venerdì a domenica si parlerà della pazienza e del suo valore pratico attraverso esempi tratti dalla Bibbia. I momenti più attesi saranno il battesimo dei nuovi fedeli, che sarà celebrato sabato mattina, e un video-racconto in due parti, presentato durante le sessioni del sabato e della domenica pomeriggio. Quest’anno sono in programma in tutto il mondo circa 6.000 congressi dal titolo “Siate Pazienti”. Solo in Italia, sono previsti più di 75 appuntamenti in 14 città. Tre solo a Milano nei weekend a cavallo tra luglio e agosto, il primo dal 21 al 23 luglio Farà seguito il weekend successivo dal 28 al 30 luglio il secondo e terminerà con il terzo turno da 4 al 6 agosto.

A causa della pandemia, nel 2020 i Testimoni di Geova avevano cancellato i loro eventi in presenza in tutto il mondo e per tre anni li hanno tenuti online in più di 500 lingue. “Grazie ai nostri congressi online sono stati raggiunti milioni di persone in tutto il mondo e si è riusciti a proteggere la salute dei tanti partecipanti. Quest’anno però non vediamo l’ora di ritrovarci finalmente in presenza” conclude Daniele Clementi.