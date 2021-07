Nel 2021 il ritrovo mondiale dei Testimoni di Geova sarà virtuale

"Potenti grazie alla fede" è il tema dell'evento annuale dei Testimoni di Geova che impegnerà sei fine settimana tra luglio e agosto 2021 e che sarà trasmesso in oltre 500 lingue. Nel 2021 tutti i congressi annuali della comunità si terranno in modalità virtuale, con il conseguente annullamento di circa 6.000 appuntamenti che si sarebbero dovuti tenere, in presenza, in 240 paesi.

“La fede ci permette di essere uniti per adorare Dio, anche in modalità virtuale" questo l'auspicio di Daniele Clementi, portavoce per i fedeli di Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. La decisione, imposta della crisi sanitaria, porta ad interrompere una consuetudine centenaria.

In Italia i Testimoni di Geova si riuniscono in congressi dal 1925, con Milano che da oltre 70 anni attira grandi quantità di fedeli in strutture come il Milano Convention Centre, il Forum di Assago, e lo stadio San Siro.