Sala stampa vaticana: "Il Santo Padre ha reagito bene all'operazione"

Afp

"Il Santo Padre ha reagito bene all'intervento". Così il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, spiegando che "Il papa, ricoverato nel pomeriggio al Policlinico A. Gemelli, è stato sottoposto in serata all'operazione chirurgica programmata per stenosi diverticolare del sigma". L'intervento, condotto in anestesia generale, è stato eseguito dal professore Sergio Alfieri.