Testamento Gina Lollobrigida, ecco tutto quello che manca all'appello

Il testamento di Gina Lollobrigida è stato aperto, ma c'è qualcosa che non torna: sono molti i beni dell'attrice che mancano all'appello. "Svariati milioni di euro, che rappresentano una grossa parte del patrimonio, non sono presenti nel patrimonio lasciato dall'attrice. - spiega a "Mattino Cinque News" Alessandro Gentiloni Silveri, avvocato di Javier Rigau, l'ex marito spagnolo - Si tratta di vendite di appartamenti in zone prestigiose di Roma, di collezioni di gioielli preziosissimi messe all'asta, di acquisti e rivendite di automobili di lusso, bonifici partiti dai conti della signora Lollobrigida verso conti intestati al factotum Andrea Piazzolla o a suoi famigliari".

Arredi e mobili non compaiono nel testamento - Non solo gioielli, auto e soldi, ma sono scomparsi anche arredi e mobili che erano presenti nella casa di Via Appia, in cui viveva Gina Lollobrigida. "Ci sono molte operazioni che non tornano - continua il legale - e che hanno un unico comune denominatore: l'impoverimento di Gina Lollobrigida". Perché Andrea Piazzola li ha messi all'asta?