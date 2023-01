Il cardiologo di Gina Lollobrigida: "Mi disse: vendo tutto, mio figlio non deve avere nulla"

Nel caos legato all'eredità di Gina Lollobrigida, arriva una nuova testimonianza: è quella di Francesco Ruggiero, cardiologo di fiducia dell'attrice per diversi anni. "Due volte - ha raccontato il medico a "Pomeriggio Cinque" -al termine delle visite, mi disse: voglio vendere tutto, mio figlio non deve avere nulla".

Ruggiero, oltre che medico anche molto amico di Lollobrigida, è stato anche sentito in aula a Roma nell'ambito del processo che vede imputato l'ex assistente e factotum, Andrea Piazzola, accusato di circonvenzione di incapace per aver sottratto beni dal patrimonio dell'attrice tra il 2013 e il 2018. "Queste frasi - ha proseguito Ruggiero - erano confidenze che Gina mi faceva durante le visite e alle volte si sfogava per il fatto che il figlio fosse lontano e non potesse accudirla".