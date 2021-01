Test sui macachi, via libera del Consiglio di Stato a progetto sulla vista

Il Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva la validità dell'autorizzazione rilasciata dal ministero della Salute a una fase di sperimentazione su macachi nel progetto sulla vista "Lightup" condotto dall'Università di Torino, in collaborazione con quella di Parma. "Ci auguriamo ora il miglior successo della ricerca a beneficio del progresso delle conoscenze e della salute dei pazienti", commentano i due atenei.