Università Torino: sospendere ricerca su macachi è attacco a libertà ricerca

L'Università di Torino esprime "preoccupazione per la crescente messa in discussione del principio costituzionale della libertà di ricerca". Lo afferma l'ateneo piemontese in merito all'ordinanza che sospende il progetto Light-Up, che coinvolge macachi nella sperimentazione sui deficit visivi umani. "Le prove richieste dal Consiglio di Stato sono già state presentate durante l'iter per il conseguimento delle autorizzazioni", si legge in una nota.