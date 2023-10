Terremoto, scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Bergamo

Un terremoto di magnitudo 3.0 è stato registrato alle 9:07 in provincia di Bergamo.

L'epicentro è stato individuato nel paese di Comun Nuovo, a un profondità di 8 chilometri. Non risultano al momento danni a strutture. In alcuni Comuni sono state evacuate le scuole in attesa dei sopralluoghi dei vigili del fuoco.