L'Irpinia trema ancora, terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 4.0

La gente è preoccupata e spaventata, da ieri le scosse non si fermano". Lo ha detto il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, dopo un sopralluogo nelle contrade del Paese, che conta circa 1.200 abitanti, e dopo la scossa che ha avuto come epicentro proprio il suo Comune, nella località di Bosco Magliano. "Non ci sono crolli e al momento non abbiamo segnalazioni di danni - ha assicurato - ma la situazione resta preoccupante". Anche a Mercogliano c'è molta paura. Numerosi cittadini sono scesi in strada e hanno annunciato al sindaco Vittorio D'Alessio di voler passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Il primo cittadino ha così disposto che la sede locale delle Misericordie sia allestita come centro per ospitare chi non se la sente di rientrare in casa.