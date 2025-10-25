L'Irpinia trema ancora, terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 4.0

Dopo quello di venerdì un nuovo sisma che è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. La Protezione civile: "Nessun danno"
Terremoto nella zona di Avellino. Una scossa di magnitudo 4.0, secondo i dati dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è verificata sabato sera. Si tratta di un nuovo sisma dopo quello di venerdì. L'epicentro è stato registrato a un chilometro di distanza da Montefredane, in provincia di Avellino, e a una profondità di 14 chilometri. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento.
Diverse persone sono scese in strada nel centro di Avellino e in diversi Comuni dell'Irpinia. Ai centralini dei vigili del fuoco sono arrivate centinaia di telefonate di persone che chiedevano informazioni. Il capo della Protezione civile della Campania, Italo Giulivo, e il capo dei vigili del fuoco di Avellino, Mario Bellizzi hanno sottolineato che non si registrano danni particolari.
La gente è preoccupata e spaventata, da ieri le scosse non si fermano". Lo ha detto il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, dopo un sopralluogo nelle contrade del Paese, che conta circa 1.200 abitanti, e dopo la scossa che ha avuto come epicentro proprio il suo Comune, nella località di Bosco Magliano. "Non ci sono crolli e al momento non abbiamo segnalazioni di danni - ha assicurato - ma la situazione resta preoccupante". Anche a Mercogliano c'è molta paura. Numerosi cittadini sono scesi in strada e hanno annunciato al sindaco Vittorio D'Alessio di voler passare la notte fuori dalle proprie abitazioni. Il primo cittadino ha così disposto che la sede locale delle Misericordie sia allestita come centro per ospitare chi non se la sente di rientrare in casa.