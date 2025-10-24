Terremoto, sisma ad Avellino: scossa di magnitudo 3.6

Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Avellino. L’evento sismico si è verificato alle ore 14:40 ed è stato localizzato a circa 1 km a est di Grottolella, nel cuore dell’Irpinia. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale, in particolare nei centri abitati vicini all’epicentro, tra cui Avellino, situata a soli 6 chilometri di distanza.