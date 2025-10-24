Terremoto, sisma ad Avellino: scossa di magnitudo 3.6

Scossa breve ma intensa avvertita in tutta l'Irpinia. Sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri
Un terremoto di magnitudo 3.6 è stato registrato nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Avellino. L’evento sismico si è verificato alle ore 14:40 ed è stato localizzato a circa 1 km a est di Grottolella, nel cuore dell’Irpinia. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto origine a una profondità di 16 chilometri, con coordinate geografiche 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione locale, in particolare nei centri abitati vicini all’epicentro, tra cui Avellino, situata a soli 6 chilometri di distanza.
Numerose segnalazioni sono arrivate ai centralini dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, ma al momento non si registrano danni a persone o strutture. Per precauzione, molte persone sono scese in strada spaventate dal movimento tellurico.
Il sisma è stato percepito anche in diverse aree della Campania, tra cui Benevento, Salerno, Cava de’ Tirreni e alcune zone dell’area metropolitana di Napoli, fino a Caserta e Portici. L’evento, seppur di media intensità, ha riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità sismica dell’Irpinia, una delle zone storicamente più esposte ai terremoti in Italia.
Le autorità competenti stanno proseguendo con le verifiche tecniche e i controlli precauzionali. L’INGV continuerà a monitorare la situazione e fornirà ulteriori aggiornamenti in caso di nuove scosse o variazioni nei parametri rilevati.