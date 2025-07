Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: sette feriti, grave una ragazza

Il tetto del ristorante stellato "Essenza" di Terracina, in provincia di Latina, è crollato in serata per cause ancora da chiarire. Sette i feriti fino a questo momento estratti dalle macerie, tra loro c'è una ragazza in gravi condizioni. Sono stati tutti portati negli ospedali della zona. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, ambulanze del 118 e vigili del fuoco. L'intera area è stata chiusa al traffico.