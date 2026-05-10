Terni, aggredita a martellate sul bus: il marito non si trova

La coppia è originaria del nord Africa dove si era sposata. Poi il trasferimento in Italia. La donna, 44 anni da compiere nei prossimi mesi, lavora come badante nella zona. Il marito è invece un operaio. Tempo fa si era trasferito nel nord Italia ma poi aveva lasciato l'impiego. L'uomo era tornato a Terni circa un mese fa. Non è chiaro se i due vivessero ancora insieme. Sembra che la donna fosse salita alla fermata precedente rispetto al luogo dove è stata colpita.