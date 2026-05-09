Uomo trovato morto in auto a Palermo con ferite al volto e alla testa

Si indaga sulla morte di uomo di 34 anni, Placido Barile, trovato senza vita dentro una Smart in via Paladini, non distante da viale Michelangelo, a Palermo. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Sul posto, non distante dal murales di Totò Schillaci, sono arrivati i sanitari del 118 ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ferite di arma da fuoco al volto e alla testa. Sul caso indagano i carabinieri che analizzeranno le videocamere di sorveglianze della zona.