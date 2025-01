Giulianova (Teramo), trovato il corpo carbonizzato di una donna

Un cadavere parzialmente carbonizzato è stato trovato in una strada di campagna a Giulianova, in provincia di Teramo. Per gli investigatori potrebbe trattarsi di una donna di 47 anni di cui, alcuni giorni fa, era stata denunciata la scomparsa da parte dei familiari. A fare il ritrovamento sarebbero stati alcuni cacciatori. Il corpo era senza abiti: tra le ipotesi investigative non si esclude l'omicidio.