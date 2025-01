Palermo, cadavere del padre in casa per due anni: indagati due fratelli

Due fratelli ultrasessantenni di Ventimiglia di Sicilia (Palermo) sono indagati per occultamento di cadavere e truffa ai danni dell'Inps dopo essere stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Bagheria. I due, infatti, avrebbero nascosto il cadavere del padre per due anni per continuare a ricevere la pensione. Le indagini sono partite dopo la segnalazione di un parente che da tempo non aveva più notizie dell'anziano: così i carabinieri hanno trovato all'interno dell'abitazione una bara artigianale contenenti i resti di un 90enne.