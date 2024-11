Tensioni per i cortei pro Palestina, rafforzata la scorta a tre ministri

Dopo i disordini degli ultimi giorni avvenuti nelle manifestazioni di piazza, aumenta l'attenzione da parte degli apparati di polizia e dell'intelligence per evitare derive pericolose. Non si può parlare di una vera e propria regia, ma c'è il tentativo di componenti dell'antagonismo di alzare il livello di scontro nelle piazze. Ed è soprattutto la causa palestinese a fare da acceleratore alle pulsioni più violente nelle manifestazioni, come è accaduto venerdì a Torino. È stato quindi deciso il rafforzamento della tutela per tre ministri nel mirino delle contestazioni: Antonio Tajani, Anna Maria Bernini e Giuseppe Valditara. Mentre è stata avviata la procedura per notificare il foglio di via da Milano per il presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia Mohammad Hannoun per istigazione all'odio e alla violenza.