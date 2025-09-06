Tensione a Vicenza per il corteo No Tav e Pro Palestina

Momenti di tensione a Vicenza tra le forze dell'ordine e un centinaio di manifestanti, appartenenti soprattutto al centro sociale ed altre associazioni locali, che protestano per la costruzione dell'Alta Velocità e pro Palestina. Il corteo è iniziato verso le 9 nella zona ovest della città, creando disagi alla circolazione, anche nei confronti degli operatori che si stavano recando alla rassegna orafa internazionale che si è aperta ieri in Fiera e proseguirà sino a martedì. A metà mattinata i manifestanti, oltre un centinaio, hanno iniziato a forzare i cantieri Tav, lanciando all'interno letame e altri oggetti.