La scomparsa di Mirella Gregori - E intanto, anche la famiglia Gregori sembra puntare sulla pista del femminicidio con la sorella Maria Antonietta che oggi ha chiesto una perizia fonica per confrontare la voce dell'Americano con quella del misterioso assistente del noto e oneroso avvocato Gennaro Egidio, tale John, oltre che di approfondire la pista legata al bar Italia dove Mirella è stata vista l'ultima volta prima di svanire nel nulla nel 1983. "Desidero formulare un'istanza - ha annunciato oggi la sorella di Mirella audita dalla Commissione d'inchiesta a San Macuto -, la Commissione disponga una consulenza fonica per confrontare la voce dell'uomo indicato come l'Americano e il signor John, l'assistente dell'avvocato Egidio". "Chiedo inoltre di approfondire il ruolo svolto dall'avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste", ha aggiunto, "perché fu dedicato troppo tempo alla pista degli americani telefonisti, agli appelli al presidente della Repubblica Sandro Pertini e altre ipotesi che lasciano perplessi, mentre l'avvocato Egidio non chiese mai di ispezionare i locali del bar sulla Nomentana, dove Mirella era stata vista per l'ultima volta". Ancora, sulla richiesta di approfondire "limitatamente al caso di Mirella" il ruolo svolto da Egidio che era anche per un certo periodo l'avvocato degli Orlandi ma noi lo pagavamo milioni mentre per loro era gratuito", Gregori reitera la richiesta di ispezionare i locali del bar Italia interrogandosi sul perchè, sempre l'avvocato Egidio non abbia mai voluto "sentire i genitori di Sonia De Vito" amica del cuore di Mirella. Sonia era con lei prima della scomparsa. Ancora la sorella di Mirella ha chiesto di svolgere un sopralluogo pure "a Villa Torlonia" dove secondo alcuni amici, la ragazza si era recata quella sera.