Il telefonista di Emanuela Orlandi sarebbe un ex 007
Sarebbe di Claudio Martufi, ex agente del Sisde, la voce del anonima individuata dal Ris dei Carabinieri di Roma. Cautela dalla famiglia della scomparsa: "Aspettiamo di averne conferme"
© Ansa
Sarebbe di Claudio Martufi, ex agente del Sisde e uno dei primi a entrare in casa di Emanuela Orlandi, la voce del telefonista anonimo individuata dal Ris dei Carabinieri di Roma. La rivelazione arriva da una nota trasmissione televisiva. Martufi era stato rintracciato dalla Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi circa un anno fa quando i commissari lo avevano individuato come colui che per primo, tra le forze investigative, era salito in casa Orlandi dopo la scomparsa insieme a Giulio Gangi, anche lui allora giovane collaboratore del Sisde.
La convocazione - Convocato dalla Commissione a dicembre dell'anno scorso, Martufi aveva parlato per circa due ore richiedendo però la completa secretazione dell'audizione. La cassetta con la registrazione della voce isolata dai carabinieri del Ris sarebbe stata trovata a casa dello zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, morto più di dieci anni fa. Il ritrovamento risalirebbe al 2004 quando, su richiesta dei pm, gli investigatori perquisirono le abitazioni dell'uomo tra Rieti e Roma.
Cautela dalla famiglia - Sugli sviluppi dell'inchiesta della procura, resta cauta la famiglia Orlandi con la legale che sul presunto ruolo di Martufi afferma: "Lo apprendiamo da fonti giornalistiche, aspettiamo di averne conferme e di capire quali siano i passaggi che ha fatto la procura per arrivare all'identificazione. Diciamo che vogliamo capire, con la cautela necessaria, la genesi di questa indagine. Ci spiace, tuttavia, di apprendere informazioni così delicate in questa maniera, anche nell'interesse delle persone eventualmente identificate".
La scomparsa di Mirella Gregori - E intanto, anche la famiglia Gregori sembra puntare sulla pista del femminicidio con la sorella Maria Antonietta che oggi ha chiesto una perizia fonica per confrontare la voce dell'Americano con quella del misterioso assistente del noto e oneroso avvocato Gennaro Egidio, tale John, oltre che di approfondire la pista legata al bar Italia dove Mirella è stata vista l'ultima volta prima di svanire nel nulla nel 1983. "Desidero formulare un'istanza - ha annunciato oggi la sorella di Mirella audita dalla Commissione d'inchiesta a San Macuto -, la Commissione disponga una consulenza fonica per confrontare la voce dell'uomo indicato come l'Americano e il signor John, l'assistente dell'avvocato Egidio". "Chiedo inoltre di approfondire il ruolo svolto dall'avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste", ha aggiunto, "perché fu dedicato troppo tempo alla pista degli americani telefonisti, agli appelli al presidente della Repubblica Sandro Pertini e altre ipotesi che lasciano perplessi, mentre l'avvocato Egidio non chiese mai di ispezionare i locali del bar sulla Nomentana, dove Mirella era stata vista per l'ultima volta". Ancora, sulla richiesta di approfondire "limitatamente al caso di Mirella" il ruolo svolto da Egidio che era anche per un certo periodo l'avvocato degli Orlandi ma noi lo pagavamo milioni mentre per loro era gratuito", Gregori reitera la richiesta di ispezionare i locali del bar Italia interrogandosi sul perchè, sempre l'avvocato Egidio non abbia mai voluto "sentire i genitori di Sonia De Vito" amica del cuore di Mirella. Sonia era con lei prima della scomparsa. Ancora la sorella di Mirella ha chiesto di svolgere un sopralluogo pure "a Villa Torlonia" dove secondo alcuni amici, la ragazza si era recata quella sera.