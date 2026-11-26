"Desidero formulare un'istanza: la Commissione disponga una consulenza fonica per confrontare la voce dell'uomo indicato come l'Americano e il signor John, l'assistente dell'avvocato Egidio", "chiedo inoltre di approfondire il ruolo svolto dall'avvocato Egidio e le ragioni per cui furono seguite alcune piste", "perché fu dedicato troppo tempo alla pista degli americani telefonisti, agli appelli a Pertini e altre ipotesi che lasciano perplessi, mentre l'avvocato Egidio non chiese mai di ispezionare i locali del bar Italia, dove Mirella era stata vista per l'ultima volta". Così la sorella di Mirella Gregori, Maria Antonietta in Commissione.