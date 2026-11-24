"La Commissione prende atto con attenzione degli importanti sviluppi resi noti dagli inquirenti sulla pista delle telefonate. Rispettiamo pienamente il serio e rilevante lavoro della procura di Roma e dei carabinieri, che ovviamente non commento nel merito essendoci delle indagini in corso". Così Fabio Roscani, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, a LaPresse. "La Commissione sta proseguendo dettagliatamente il proprio lavoro, durante il quale ha strutturato con la procura una proficua e leale collaborazione istituzionale per arrivare alla verità su questa dolorosa vicenda"