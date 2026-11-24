Emanuela Orlandi, spunta una nuova telefonata dopo la scomparsa: "Elementi convergenti su un uomo ignoto"
Gli accertamenti del Ris di Roma individuano una chiamata anonima giunta alla famiglia pochi giorni dopo la scomparsa del 1983. Approfondimenti in corso
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Nuovi clamorosi sviluppi nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, la 15enne svanita nel nulla a Roma il 22 giugno 1983. Un uomo, finora mai preso in considerazione dalle indagini e la cui identità è al momento sconosciuta, avrebbe infatti contattato telefonicamente la famiglia Orlandi pochi giorni dopo la sparizione della giovane. Si sarebbe trattato, secondo gli ultimi accertamenti tecnici del Ris di Roma, di una telefonata anonima.
I magistrati: "Significativi elementi convergenti verso l'uomo ignoto"
Secondo i magistrati, l'esito degli approfondimenti del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri avrebbe fatto emergere "significativi elementi convergenti" riguardo a un profilo specifico. Ridando così linfa alla pista dei cosiddetti "telefonisti", vale a dire tutte quelle persone - diverse - che nelle settimane successive alla tragica scomparsa di Emanuela Orlandi avevano contattato la sua famiglia sul telefono di casa. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Roma, proseguono con l'obiettivo di verificare in che modo questa persona sia coinvolto nella vicenda o con altre figure emerse negli altri filoni investigativi finora battuti.
La legale della famiglia Orlandi: "Non lasciare nulla di intentato"
"Esprimiamo grande apprezzamento per il lavoro del dottor D'Arma, che non sta lasciando nulla di intentato. Siamo molto soddisfatti di quanto sta facendo. Riteniamo, del resto, che questo sia l'unico metodo possibile per arrivare alla verità, dopo tutti questi anni". Così l'avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia di Emanuela Orlandi.
Roscani: "Prendiamo atto con attenzione"
"La Commissione prende atto con attenzione degli importanti sviluppi resi noti dagli inquirenti sulla pista delle telefonate. Rispettiamo pienamente il serio e rilevante lavoro della procura di Roma e dei carabinieri, che ovviamente non commento nel merito essendoci delle indagini in corso". Così Fabio Roscani, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, a LaPresse. "La Commissione sta proseguendo dettagliatamente il proprio lavoro, durante il quale ha strutturato con la procura una proficua e leale collaborazione istituzionale per arrivare alla verità su questa dolorosa vicenda"